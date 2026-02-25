Ο Γουίλ, ένα μικρό κατσικάκι με μεγάλα όνειρα, αποκτά μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή του να μπει στους επαγγελματίες και να παίξει ρόαρμπολ – ένα υψηλής έντασης, μεικτό και πλήρους επαφής άθλημα, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και πιο άγρια ζώα στον κόσμο. Οι νέοι του συμπαίκτες δεν είναι ενθουσιασμένοι που έχουν ένα μικρό κατσικάκι στην ομάδα τους, αλλά ο Γουίλ είναι αποφασισμένος να φέρει επανάσταση στο άθλημα και να αποδείξει, μια για πάντα, ότι «και οι μικροί μπορούν να τα καταφέρουν»! Πρέπει να κάνει κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ πριν.