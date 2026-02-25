Στο γεμάτο ανατροπές θρίλερ καταδίωξης «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ», ο Davis (Chris Hemsworth) είναι ένας κλέφτης που μένει συστηματικά ασύλληπτος, με αποτέλεσμα οι ληστείες του να έχουν μπερδέψει την αστυνομία. Σχεδιάζει τη μεγαλύτερη ληστεία της καριέρας του – ελπίζοντας ότι θα είναι και η τελευταία – όταν η πορεία του διασταυρώνεται με τη Sharon (Halle Berry), μια απογοητευμένη ασφαλίστρια με την οποία αναγκάζεται να συνεργαστεί, και τον Orman (Barry Keoghan), έναν κλέφτη με πολύ πιο ανησυχητικές μεθόδους από αυτές του Davis. Καθώς πλησιάζει η ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, ο αμείλικτος ντετέκτιβ Lubesnik (Mark Ruffalo) πλησιάζει την επιχείρηση, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τα διακύβευμα, και η γραμμή μεταξύ κυνηγού και κυνηγημένου αρχίζει να θολώνει. Καθένας από αυτούς σύντομα αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το κόστος των αντίστοιχων επιλογών του – και να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει γυρισμός.