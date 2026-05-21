Κλειστή θα παραμείνει σήμερα αλλά και αύριο Παρασκευή η κεντρική οδός Ρ. Κουνδούρου στο σύνολό της, εξαιτίας των συνεχιζόμενων εργασιών που εκτελεί συνεργείο του Δήμου με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Κατασκευών του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Οι εργασίες εστιάζονται σε διάφορα σημεία του οδοστρώματος, το οποίο είναι στρωμένο με κυβόλιθους. Από την καθημερινή χρήση με την πυκνή κυκλοφορία που σηκώνει ο κεντρικότερος δρόμος της πόλεως και λόγω της εικοσαετίας περίπου που συμπληρώνει από την τελευταία ανάπλασή του, παρουσίασε ανωμαλίες στην επιφάνεια.

Οι εργασίες θα συνεχιστούν από τη συμβολή στο τέρμα της Ρ. Κουνδούρου στο λιμάνι. Οι παρεμβάσεις που εκτελούνται είναι σημειακές, σε σημεία του οδοστρώματος, όπου οι κυβόλιθοι παρουσίασαν είτε καθίζηση είτε διόγκωση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Η αποκοπή της κυκλοφορίας στην κεντρικότερη οδική αρτηρία, όπως ήταν αναμενόμενο, προκαλεί δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων που αναγκάζονταν να κάνουν περιπορεία για να μεταβούν από την κεντρική πλατεία στην Κιτροπλατεία, στη λίμνη ή Κ. Παλαιολόγου κλπ., ανεβαίνοντας την Πολυτεχνείου, κατεβαίνοντας αριστερά προς τη Μοδάτσου, Κ. Σφακιανάκη για να μπουν στο ελεύθερο, κάτω τμήμα της Ρ. Κουνδούρου.