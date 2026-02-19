Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Λασιθίου εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον τομέα της υγείας στο Λασίθι.

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται η εδώ και καιρό διατυπωμένη θέση μας, ότι η δημόσια υγεία, ειδικά στον νομό Λασιθίου, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απαξίωση, με τελικό στόχο την ιδιωτικοποίησή της.

Τελευταία και άκρως ανησυχητική εξέλιξη αποτελεί η σχεδόν βέβαιη αποχώρηση του Διευθυντή της Μ.Ε.Θ., κ. Μασούντ Χάνι, ο οποίος υπηρετεί με παράταση. Αυτό σημαίνει ότι θα απομείνουν μόλις δύο (2) ιατροί, γεγονός που οδηγεί με βεβαιότητα στην αναστολή λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, της μοναδικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στον Νομό Λασιθίου.

Μετά από πολυετή λειτουργία και την παροχή υπηρεσιών σε χιλιάδες ασθενείς από τον νομό Λασιθίου και την υπόλοιπη Κρήτη, η Μ.Ε.Θ. έχει απομείνει με μόλις ελλιπές προσωπικό και οι κλίνες της έχουν μειωθεί σε τέσσερις.

Το σημαντικότερο τμήμα ενός νοσοκομείου λειτουργούσε τα τελευταία χρόνια χάρη στο φιλότιμο και τον επαγγελματισμό των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, χωρίς την απαραίτητη πρόβλεψη και μέριμνα για τη στελέχωσή του, παρότι η κατάσταση αυτή ήταν γνωστή.

Η αναστολή της λειτουργίας της θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα για τη δημόσια υγεία στον νομό, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους συμπολίτες μας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας της υγείας όσο και σε επίπεδο οικονομικών επιβαρύνσεων, σε μια εποχή κατά την οποία η πλειοψηφία των πολιτών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε βασικές βιοτικές ανάγκες, πόσο μάλλον σε επιπλέον δαπάνες για θέματα υγείας.

Ελπίζουμε και απαιτούμε, έστω και την ύστατη στιγμή, να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις, ώστε να μην συμβεί το μοιραίο. Παράλληλα, θέτουμε προ των ευθυνών τους όλους όσοι συνετέλεσαν ώστε να φτάσει η κατάσταση σε αυτό το σημείο.

Ζητούμε:

την επείγουσα λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου μετά την 1η Μαρτίου 2026,

την άμεση προκήρυξη και πλήρωση των τριών (3) κενών οργανικών θέσεων ιατρών της Μονάδας.

Ακόμη, ζητούμε να υπάρξει σημαντική βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών στο Ε.Σ.Υ., έτσι ώστε οι προκηρυσσόμενες θέσεις να μην συνεχίσουν να παραμένουν κενές.

Φτάνει πια με τις ψεύτικες υποσχέσεις.

Φτάνει πια με την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στον Νομό Λασιθίου.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΔΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ