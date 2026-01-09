Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους αθλητές-τριες και τους φίλους του, ότι το Σάββατο (10/1) και ώρα 11.00, στο κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας», θα πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας του Ομίλου για το νέο έτος 2026.

Παράλληλα, όπως έχει καθιερωθεί, θα τελεστεί ο αγιασμός των υδάτων της πισίνας, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανίων, με τη ρίψη του Τιμίου Σταυρού, στον οποίο θα συμμετάσχουν οι αθλητές και οι αθλήτριες του ΝΟΑΝ, τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο.