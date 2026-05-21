Δύο άτομα από την περιοχή του Αγίου Νικολάου προσάγονται στο Ηράκλειο μετά από ευρεία επιχείρηση που έγινε σε διάφορα μέρη της Κρήτης από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου.

Στο νομό Λασιθίου η επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί και έχει ολοκληρωθεί.

Η τύχη των προαχθέντων, να θα εξελιχθούν σε συλλήψεις, θα κριθεί από την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 200 αστυνομικοί συμμετέχουν στην Κρήτη σε νέα μεγάλη επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης, στα Ζωνιανά, στο Καλό Χωριό του Δήμου Χερσονήσου, στο Μαλεβίζι και σε διάφορες ακόμα περιοχές στις περιφέρειες Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου, με επίκεντρο τη διακίνηση ναρκωτικών.

Από πλευράς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου, στην επιχείρηση συνέδραμε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται στην Κρήτη η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που τις τελευταίες ώρες έχει οδηγήσει σε σειρά ερευνών σε σπίτια, προσαγωγές και εντοπισμό ευρημάτων. Οι έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται με βάση όσα καταγράφηκαν ως στοιχεία από την άρση απορρήτου επικοινωνιών, σχετική με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πλαίσιο των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, έπειτα από κλήσεις μελών των οικογενειών προσαχθέντων, καταφθάνουν δικηγόροι των προσαχθέντων προκειμένου να ενημερωθούν.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος Γιώργος Κοκοσάλης δήλωσε ότι «έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί, καθώς πρόκειται για μία οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση» και πως έχουν προσαχθεί πολλά άτομα.

«Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις προσαγωγές θα μετατραπούν σε συλλήψεις» διευκρίνισε ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν ευρήματα. «Αρχικά φαίνεται η δικογραφία να ξεκίνησε και να σχηματίστηκε για τα αδικήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, πλην όμως μέσα στα πλαίσια αυτών των συνομιλιών, ανακαλύφθηκαν και τυχαία ευρήματα για άλλα κακουργήματα, περί διακίνησης ναρκωτικών» ανέφερε και πρόσθεσε ότι φαίνεται πως «υπάρχουν δύο βασικοί πυρήνες, δύο επιμέρους εγκληματικές οργανώσεις που με βάση την άρση του απορρήτου επικοινωνιών, φαίνεται να έχουν κοινό παρονομαστή. Ένα -δηλαδή- συγκεκριμένο μοτίβο καταγωγής που συνδέονται μεταξύ τους».

Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. «Περιμένουμε να δούμε και τα ευρήματα των αστυνομικών ερευνών. Η αλήθεια είναι ότι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζονται οι έρευνες σε όλο το μήκος και πλάτος του νομού Ηρακλείου και όχι μόνο» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.