Το φετινό Comicdom CONAthens 2026 είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15, 16 και 17 Μαΐου 2026. Πρόκειται για το παλαιότερο και μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ comics στην Αθήνα. Διοργανώνεται από το 2006 και αποτελεί το ετήσιο σημείο συνάντησης για τους φίλους των comics, της εικονογράφησης και της pop κουλτούρας στην Ελλάδα.

Το φεστιβάλ του 2026 έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς γιορτάζει την 20η επετειακή του διοργάνωση. Για το φετινό ComicdomCONAthens ο Αγιονικολιώτης διεθνής καρτουνίστας Μιχάλης Διαλυνάς μας λέγει ότι «είχα την τιμή να δημιουργήσω μια αφίσα με μεταξοτυπία για το φετινό Comicdom, το οποίο γιορτάζει τα 20 χρόνια λειτουργίας του! Επέλεξα να ακολουθήσω ένα θέμα με την “αθάνατη αγάπη για τα κόμικς”, που όμως μου… ξέφυγε λίγο από τον έλεγχο».

Συνολικά έγιναν 8 επετειακά έργα τέχνης από κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, μια σπάνια, επετειακή συλλογή για τους συλλέκτες. Οι μεταξοτυπίες είναι περιορισμένες και μπορείτε να τις παραγγέλλετε στο: www.comicdom-con.gr/20-hronia-comicdom-con-athens-limited-exclusive-silkprints

