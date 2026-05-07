Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στην αρχαιολόγο και ξεναγό κ. Μαρία Κυριακάκη για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσε στην προετοιμασία της επίσκεψής μας, καθώς και για την εξαιρετική και προσαρμοσμένη στα παιδιά ξενάγηση σε επιλεγμένα εκθέματα του μουσείου.

Ευχαριστούμε επίσης την Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθίου για την άψογη συνεργασία, καθώς και τους φύλακες του μουσείου για την υπομονή και την υποστήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στους γονείς-συνοδούς, οι οποίοι στάθηκαν πολύτιμοι συνεργάτες σε όλες τις φάσεις της δράσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, τα παιδιά ταξίδεψαν στον χρόνο μέσα από τις αίθουσες του μουσείου: άκουσαν ιστορίες από τα αρχαία χρόνια, είδαν χρηστικά αντικείμενα που χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, παρατήρησαν εργαλεία αρχαιολόγων, συζήτησαν, μιμήθηκαν τη στάση αρχαίων αγαλμάτων και προσπάθησαν να μαντέψουν τι απεικονίζουν, ενώ ανακάλυψαν αληθινούς «θησαυρούς». Ιδιαίτερο ενθουσιασμό προκάλεσε η αίθουσα με το γυάλινο πάτωμα και την άμμο από τη Χρυσή, που κέντρισε το ενδιαφέρον και τη φαντασία των νηπίων.

Με ιδιαίτερη χαρά επισημαίνουμε ότι το σχολείο μας ήταν το πρώτο νηπιαγωγείο που επισκέφθηκε το μουσείο της πόλης μας! Ευχόμαστε αυτή η εμπειρία να αποτελέσει αφορμή για τα παιδιά να το επισκέπτονται ξανά και ξανά μαζί με τις οικογένειές τους.

Παράλληλα, εκφράζουμε την επιθυμία να οργανωθούν στο μέλλον μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, ώστε αυτό το κόσμημα της πόλης μας να αποτελέσει ζωντανό χώρο μάθησης και δημιουργίας για όλα τα παιδιά.

Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί του 5ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου