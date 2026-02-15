Η Νεάπολη γιορτάζει την Αποκριά και μας καλεί σε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτι γεμάτο ρυθμό, χρώμα και χαμόγελα.

Στην εκδήλωση συμμετέχει το εκρηκτικό συγκρότημα κρουστών VAMOS που ξεσηκώνει μικρούς και μεγάλους με την αποκριάτικη παρέλαση, δίνοντας το σύνθημα για το μεγάλο γλέντι που ακολουθεί στην πλατεία.

Ακολουθούν οι Gadio Dilo που ανεβαίνουν στη σκηνή με δυνατό live και ξεχωριστή αποκριάτικη διάθεση.

Οι DJ΄s ROTALEX & MFRAG στα decks κρατούν τον ρυθμό ψηλά και το πάρτι συνεχίζεται μέχρι το βράδυ.

Αποκριάτικες Δράσεις, χορευτικά δρώμενα από το «Σπίτι της Τέχνης» της Ανδριανής Γαλανού, Ξυλοπόδαροι, Μεγαλοφιγούρες, Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα, Φουσκωτά παιχνίδια για τα παιδιά και πολλές ακόμα εκπλήξεις.