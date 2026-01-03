Καθημερινά διαβάζουμε σχόλια για τη νέα ταινία του σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή με θέμα τον «Καποδίστρια», τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας. Ανέτρεξα σε μια συνέντευξη που είχα πάρει από το Γιάννη Σμαραγδή όταν είχε επισκεφτεί την Κριτσά, στην εκδήλωση «Μαγεροτσικαλιάσματα» (Ιούλιος του 2017). Από τότε μας είχε μιλήσει ο σκηνοθέτης για την ταινία «Καποδίστριας» και κατάφερε να την ολοκληρώσει μετά από 8 (!) ολόκληρα χρόνια! Η συνέντευξη δόθηκε μέσα σε ένα ταξί, στη διάρκεια της διαδρομής μας από το ξενοδοχείο St Nicolas Bay μέχρι την Κριτσά!

«Θα σας αποκαλύψω ότι η επόμενη ταινία μου θα είναι για τον Ιωάννη Καποδίστρια», μου είχε πει, «και πρόκειται να συνεργαστώ για αυτό με τον (τέως σήμερα) Δημήτρη Πλευράκη, τον Κρητικό γενικό γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, ο οποίος γνωρίζει τη σημασία του Καποδίστρια στη Νεότερη Ιστορία της Ελλάδας. Οι οραματισμοί του Καποδίστρια είναι ένα πρότυπο για την αυριανή Ελλάδα. Ο Καποδίστριας ζούσε, δρούσε ως άγιος, αφού ήταν ένας άνθρωπος της πίστης, της προσφοράς, της ανιδιοτέλειας και της αγάπης. Όταν προβληθεί η ταινία μου, θα συμβάλλει ώστε να αγιοποιηθεί ο πρώτος κυβερνήτης του νέου κράτους της Ελλάδας».

Ο Σμαραγδής έχει κατηγορήσει δημόσια το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ότι απέρριψε τη χρηματοδότηση της ταινίας «Καποδίστριας», παρ’ όλο που θεωρείται έργο «εθνικής σημασίας». Επίσης, ενώ η ταινία είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και απαιτούνταν μια «τυπική υπογραφή» από το αρμόδιο Υπουργείο, αυτή δεν δόθηκε ποτέ. Ακόμα και «σκοτεινές δυνάμεις» ή «κέντρα», έχει αναφέρει ότι έβαλαν εμπόδια για να μην γίνει η ταινία.

Στην άλλη ερώτησή μας τότε, για τα προβλήματα που αντιμετώπισε στη διάρκεια της προετοιμασίας μιας άλλης ταινίας του, για το μεγάλο Κρητικό συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη, μου είχε κάνει εντύπωση η απάντησή του: «Οι άνθρωποι μεγαλώνοντας θα πάνε ή στο μεγάλο πέλαγος του καλού ή στο μεγάλο πέλαγος του κακού. Ο Θεός, το Σύμπαν μάς δίνει τα πάντα, εκτός από ένα πράγμα! Αν θα πάμε με το καλό ή με το κακό! Εδώ μπαίνει η ανθρώπινη βούληση… και κρινόμαστε! Και αυτό δείχνει η ταινία μου».

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ