Μια ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα τον «ρόλο του παππού και της γιαγιάς» πραγματοποίησε το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας του Δήμου στο χώρο του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων στον Άγιο Νικόλαο (10/2) σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας Νεάπολης.

Στην συνάντηση οι Κοινωνικές Λειτουργοί (επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου) κ.κ. Μαριλένα Κοκολάκη, Μαρία Γαρεφαλάκη, ανέδειξαν την σπουδαιότητα της παρουσίας των παππούδων και των γιαγιάδων αναφορικά με την συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, τη μεταφορά αξιών και εμπειριών από γενιά σε γενιά, καθώς και την συμβολή τους στη συνοχή της οικογένειας.

Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η συμμετείχαν ενεργά στην συζήτηση, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος που περιελάβανε σκέψεις, βιώματα και προβληματισμούς.