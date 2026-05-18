Η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Γιώργο Μαμάκη με αφορμή τη διαδικασία των κατανομών και εγγραφών των μαθητών-τριων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ο Διευθυντής στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στα οφέλη, τα ουσιαστικά αποτελέσματα της διαδικασίας αλλά και τη σημασία της για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου.

«H διαδικασία», μας είπε, «υλοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού» του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αλλά πλέον ουσιαστική μετάβαση της εκπαιδευτικής διοίκησης σε ένα νέο ψηφιακό και δεδομενοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας».

Καλύτερος προγραμματισμός

Ενημέρωσε πως σε πανελλαδικό επίπεδο ολοκληρώθηκαν συνολικά 69.895 κατανομές μαθητών/-τριών, ενώ τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν ήδη από τις 6 Μαΐου 2026, σχεδόν δηλαδή έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ο κ.Μαμάκης επεσήμανε πως η συγκεκριμένη χρονική επιτάχυνση δεν αποτελεί μια απλή τεχνική βελτίωση ή μια διοικητική διευκόλυνση περιορισμένης σημασίας, αντιθέτως μεταβάλλει ουσιαστικά τον τρόπο προγραμματισμού και προετοιμασίας του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς παρέχει πολύτιμο χρόνο τόσο στις οικογένειες όσο και στις σχολικές μονάδες, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στο ίδιο το Υπουργείο για έγκαιρο σχεδιασμό της νέας σχολικής χρονιάς.

Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας εγγραφών επέτρεψε για ακόμη μία χρονιά την εξ αποστάσεως υποβολή αιτήσεων από γονείς και κηδεμόνες, τη μείωση της φυσικής παρουσίας και της γραφειοκρατίας στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα επέτρεψε την αυτοματοποιημένη διασταύρωση και επεξεργασία στοιχείων, τη βελτίωση της ακρίβειας των εγγραφών, καθώς και την επιτάχυνση της διαδικασίας χωροταξικής κατανομής των μαθητών/-τριών. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής και παρακολούθησης των αιτήσεων μέσω προσωπικών κωδικών πρόσβασης, καθώς και η αποστολή ενημερώσεων μέσω SMS, βελτίωσε σημαντικά την εξυπηρέτηση των πολιτών, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την αμεσότητα και τη διαφάνεια της διαδικασίας και περιόρισε σημαντικά τον διοικητικό φόρτο των σχολικών μονάδων.

Για τη Διεύθυνση Π.Ε Λασιθίου

Ο κ.Μαμάκης υπογράμμισε πως για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου η εφαρμογή της ψηφιακής διαδικασίας είχε ιδιαίτερη σημασία λόγω των έντονων γεωγραφικών και δημογραφικών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής. Το Λασίθι, όπως σχολίασε, χαρακτηρίζεται από μεγάλη γεωγραφική διασπορά σχολικών μονάδων, σημαντικές αποστάσεις μεταξύ κοινοτήτων, ύπαρξη ορεινών, απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών, αλλά και από έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών, ημιαστικών και αγροτικών περιοχών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η δυνατότητα εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των οικογενειών αποτελεί ουσιαστική κοινωνική και διοικητική διευκόλυνση, περιορίζοντας μετακινήσεις, κόστος και απώλεια εργάσιμου χρόνου για τους γονείς.

Ιδιαίτερα σημαντική επεσήμανε πως υπήρξε και η αξιοποίηση του γεωχωρικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) κατά τη διαδικασία χωροταξικής κατανομής των μαθητών/-τριών. Μέσω της αντιστοίχισης της δηλωθείσας διεύθυνσης κατοικίας με τα όρια φοίτησης των σχολικών μονάδων, κατέστη δυνατή η πιο αντικειμενική, διαφανής και τεκμηριωμένη κατανομή των μαθητών, με σεβασμό στα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο. Η χρήση ψηφιακών γεωχωρικών δεδομένων περιόρισε σημαντικά τις ασάφειες και τις χρονοβόρες χειροκίνητες διαδικασίες που χαρακτήριζαν παλαιότερα τις εγγραφές.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση των εγγραφών θα δώσει επίσης στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου τη δυνατότητα καλύτερου στρατηγικού και διοικητικού σχεδιασμού για το νέο σχολικό έτος. Ειδικότερα, θα καταστεί δυνατός ο ακριβέστερος υπολογισμός του μαθητικού δυναμικού ανά σχολική μονάδα, ο έγκαιρος σχεδιασμός και η οργάνωση των τμημάτων, η καλύτερη αποτύπωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, η προετοιμασία για την κατανομή ανθρώπινων και διοικητικών πόρων καθώς και η συνολική βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης.

Η ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων

Ταυτόχρονα, ο κ. Μαμάκης τόνισε πως η ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων θα επιτρέψει στη Διεύθυνση να αποκτήσει νωρίτερα σαφή εικόνα για τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική μονάδα, τη δυναμική διαμόρφωσης τμημάτων, τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, τις πιθανές λειτουργικές μεταβολές, καθώς και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής του Νομού.

Σημαντικός ρόλος

Σχολίασε επίσης πως η διαδικασία ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των Διευθυντών/-ντριών Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της περιοχής, οι οποίοι υποστήριξαν ενεργά γονείς και κηδεμόνες που αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη χρήση της πλατφόρμας. Η συνεργασία σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης υπήρξε ουσιαστική για την ομαλή ολοκλήρωση όλων των σταδίων της διαδικασίας.

Υπογράμμισε πως η εμπειρία από την εφαρμογή της ψηφιακής εγγραφής καταδεικνύει ότι η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση δεν περιορίζεται μόνο στη διευκόλυνση διοικητικών διαδικασιών, αλλά επηρεάζει συνολικά την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ποιότητα της δημόσιας διοίκησης. «Η έγκαιρη πληροφόρηση, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ενίσχυση της αξιοπιστίας των δεδομένων και η εξοικονόμηση χρόνου για πολίτες και υπηρεσίες αποτελούν ουσιαστικά οφέλη με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία του δημόσιου σχολείου».

Ολοκληρώνοντας επεσήμανε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου συνεχίζει να στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία ψηφιακού εκσυγχρονισμού που συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, αποτελεσματικού, διαφανούς και προσβάσιμου εκπαιδευτικού συστήματος, με επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών, των οικογενειών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ