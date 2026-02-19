Στo πλαίσιo κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ», Αναδόχου ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. θα θέλαμε να ενημερώσουμε το ότι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 κατά το διάστημα 10.00-15.00 θα πραγματοποιηθούν δύο ολιγόλεπτες διακοπές κυκλοφορίας στο Τμήμα Νεάπολη-Αγ. Νικολάου, α) 2 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις Χ.Θ. 193+000 ~ 195+500 και β) 6 χλμ. πριν τον κόμβο Αγ. Νικολάου (στην περιοχή της κυκλοφοριακής ρύθμισης) στις Χιλιομετρικές Θέσεις 187+000 ~ 189+500 επί της Ν.Ε.Ο. Χανίων-Σητείας (Β.Ο.Α.Κ) για την διενέργεια ανατίναξης με ασφάλεια για τους χρήστες της οδού. Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά.”