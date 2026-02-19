Εισηγητές ήταν τα μέλη της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Ημέρας παιδιών και εφήβων με σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης δυσκολιών και της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και ειδικών για την ολόπλευρη στήριξη των παιδιών και των εφήβων.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ευχάριστο και υποστηρικτικό κλίμα, με ενεργή συμμετοχή, ουσιαστικό ενδιαφέρον και γόνιμο διάλογο από όλους τους παρευρισκόμενους, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για συνέχιση παρόμοιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Ευχαριστούμε θερμά τη Διευθύντρια του σχολείου κα Μαρία Μουσουράκη, καθώς και την εκπαιδευτικό κα Μαρία Γωνιωτάκη, για την πρόσκληση και την διοργάνωση της εκδήλωσης.



Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων με σοβαρά ψυχιατρικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα ΠΕ Λασιθίου