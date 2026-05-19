Μετρούν αντίστροφα οι ημέρες για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τους υποψήφιους να εντείνουν τις προσπάθειες τους. Οι υποψήφιοι συνεχίζουν με τις τελευταίες επαναλήψεις, ενώ η αγωνία και η προσμονή κορυφώνονται όσο περνούν οι ημέρες.

Η ΑΝΑΤΟΛΗ απευθύνθηκε στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη, ο οποίος μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για την διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα αλλά και τις προετοιμασίες που έχουν ήδη γίνει. Μας μίλησε και για τις προαγωγικές εξετάσεις των Γυμνασίων και της Α’ και Β’ Λυκείου.

Ο Διευθυντής μας είπε πως ήδη εδώ και ένα μήνα το Υπουργείο, σε όλες τις Διευθύνσεις πανελλαδικά, πραγματοποιεί δοκιμαστικές πρόβες με το σύστημα αναμετάδοσης των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων, γνωστό και ως ΣΑΜ. Όπως ανέφερε, οι πρόβες εξελίσσονται ομαλά, χωρίς προβλήματα και γνωστοποίησε πως όλα βαίνουν καλώς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αμέριστη στήριξη και συνεργασία που υπάρχει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που σχετίζονται με τις Πανελλαδικές εξετάσεις όπως τη ΔΕΗ, το Νοσοκομείο, την Αστυνομία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Οι μαθητές

Το σύνολο των μαθητών που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις συμπεριλαμβανομένων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ανέρχεται στους 693.

Από αυτούς 485 προέρχονται από τα ΓΕΛ. Οι 465 εξετάζονται γραπτά και οι 20 προφορικά.

Τα ΕΠΑΛ έχουν σύνολο υποψήφιων 208 εκ των οποίων οι 194 θα εξεταστούν γραπτά και οι 14 προφορικά.

Στο Νομό Λασιθίου λειτουργούν 12 εξεταστικά κέντρα. Από αυτά στα ΓΕΛ είναι 9 (δηλαδή 8 και ένα ειδικό εξεταστικό κέντρο), ενώ στα ΕΠΑΛ έχουμε 3 εξεταστικά κέντρα.

Οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Όμως και φέτος οι προφορικά εξεταζόμενοι μαθητές του ΕΠΑΛ θα χρειαστεί να μεταβούν στο Ηράκλειο, στο 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου.

Την Παρασκευή 29 Μαΐου

Οι φετινές Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν για τα Γενικά Λύκεια της χώρας την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και θα ολοκληρωθούν 8 Ιουνίου με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και της Οικονομίας.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, ξεκινούν οι μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Οι εξετάσεις των υποψηφίων από τα ΕΠΑΛ θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου.

Τα ειδικά μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα εξεταστούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου.

Ο κ.Κατσαγκόλης μας ενημέρωσε πως έχουν 185 υποψήφιους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα. Αναφορικά με την ξένη γλώσσα των Αγγλικών το εξεταστικό κέντρο θα είναι το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου ενώ τα υπόλοιπα ειδικά μαθήματα (Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, ελεύθερο σχέδιο, γραμμικό σχέδιο και μουσικά μαθήματα) θα εξεταστούν στο Ρέθυμνο.

Οι εξεταζόμενοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Φυσικής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), θα περάσουν από εξετάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου.

Το Μουσικό Σχολείο Λασιθίου

Ο κ. Κατσαγκόλης σχολίασε ακόμα πως αναφορικά με το Μουσικό Σχολείο, αναμένουν εγκύκλιο από το Υπουργείο ενώ μας πληροφόρησε πως μέχρι στιγμής έχουν πάνω από 11 αιτήσεις. Δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει πως η προθεσμία αιτήσεων για το Μουσικό Σχολείο είναι μέχρι την 1η Ιουνίου.

Συμβουλές στους μαθητές

Ρωτήσαμε τον Διευθυντή τι συμβουλές θα έδινε στους μαθητές που βρίσκονται στην τελική ευθεία των προετοιμασιών για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο κ.Κατσαγκόλης υπογράμμισε πως οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά δεν καθορίζουν αυτές τη ζωή και το μέλλον των μαθητών. Ευχήθηκε το άγχος των μαθητών να λειτουργήσει παραγωγικά για τους ίδιους ενώ θέλησε να ευχηθεί σε όλους τους υποψήφιους καλή επιτυχία και καλή αρχή στη νέα τους ζωή.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ