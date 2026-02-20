Την Κυριακή της Αποκριάς, 22 Φεβρουαρίου 2026 το καρναβάλι κορυφώνεται με την μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και συναυλία με τους «Hermaphrodite’s Child» στη Λίμνη.

Η καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 16:00 από την Μαρίνα Αγίου Νικολάου και θα ακολουθήσει την διαδρομή (πλατεία- οδός Ρ. Κουνδούρου-Λίμνη).

Λαμβάνουν μέρος 14 ομάδες καρναβαλιστών και 12 άρματα.

Στις 14:00 το μεσημέρι της Κυριακής θα κλείσει το κέντρο της πόλης, ενώ το αστικό λεωφορείο θα ακολουθήσει κανονικά το δρομολόγιο του έως τις 15:00.