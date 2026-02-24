Στο πλαίσιο του προγράμματος επαγγελματικού προσανατολισμού που υλοποιεί στο σχολείο μας ο κ. Κοκολάκης για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Τάξης, συνεχίζονται οι προγραμματισμένες συναντήσεις με μέντορες από το The Tipping Point.

Το πρόγραμμα έχει στόχο να φέρει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της εργασίας, να τους βοηθήσει να γνωρίσουν διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στις μελλοντικές τους επιλογές. Μέσα από βιωματικές δράσεις και συζητήσεις με επαγγελματίες, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, να εκφράσουν απορίες και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο συναντήσεις. Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19/2/2026, με θέμα «Η σημασία της αποταμίευσης» και προσκεκλημένο τον κ. Χρήστος Καραμολέγκο, στέλεχος στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό χώρο. Η συγκεκριμένη θεματική δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να κατανοήσουν βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του σωστού οικονομικού προγραμματισμού από νεαρή ηλικία.