Ο Λιμενάρχης Αγίου Νικολάου αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχήματος επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και συγκεκριμένα:

την Παρασκευή 20-02-2026 από ώρα 19:00 έως πέρας εκδήλωσης επί της παραλιακής οδού Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου (στο ύψος των Κ.Υ.Ε «ΑΣΤΕΡΙΑ» έως «TWINS») και

από ώρα 19:00 έως πέρας εκδήλωσης επί της παραλιακής οδού Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου (στο ύψος των Κ.Υ.Ε «ΑΣΤΕΡΙΑ» έως «TWINS») και την Κυριακή 22-02-2026 από ώρα 14:00 έως πέρας της καρναβαλικής παρέλασης επί των παραλιακών οδών Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου (στο ύψος του Κ.Υ.Ε «ΑΣΤΕΡΙΑ»), Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου, οδός Παλαιολόγου Κων/νου (όρια αρμοδιότητας Λ/Χ Αγίου Νικολάου).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αίρεται η ισχύς των παραπάνω ρυθμίσεων κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων.

Οι παραβάτες της παρούσας υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του Γ.Κ.Λ.Α.Ν. (ΦΕΚ 455Β΄/78)

ως ισχύει.