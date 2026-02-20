Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδεικνύει την προσβασιμότητα ως στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης. Το περιεχόμενο των σεμιναρίων καλύπτει σύγχρονα θεματικά πεδία, όπως τις αρχές του προσβάσιμου τουρισμού, τους τύπους αναπηρίας, τη νευροδιαφορετικότητα και τις μη ορατές αναπηρίες, τις δημογραφικές εξελίξεις, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά εμπόδια, τις εύλογες προσαρμογές, τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές, καθώς και πρακτικές δεξιότητες καθημερινής εξυπηρέτησης και επικοινωνίας.

Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τα διεθνή πρότυπα, το πρόγραμμα εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεξιοτήτων που ενισχύει την εμπειρία των επισκεπτών, βελτιώνει την εικόνα των επιχειρήσεων και ενδυναμώνει τη συνολική ανταγωνιστικότητα του κρητικού τουριστικού προϊόντος. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το αρχικό πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων έχει ως ακολούθως:

Χερσόνησος – Φεβρουάριος 2026

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 09:30 – 14:30 Δημοτικό Κατάστημα Λ. Χερσονήσου

Ηράκλειο – Μάρτιος 2026

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Ρέθυμνο – Μάρτιος 2026

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 10:00 – 15:00 (θα ανακοινωθεί το μέρος)

Χερσόνησος – Μάρτιος 2026

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 09:30 – 14:30 Δημοτικό Κατάστημα Λ. Χερσονήσου

Λασίθι – Μάρτιος 2026

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 10:00 – 15:00 Άγιος Νικόλαος

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 10:00 – 15:00 Ιεράπετρα

Ηράκλειο – Απρίλιος 2026

Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Ηράκλειο – Μάιος 2026

Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 09:30 – 14:30 ΕΛΜΕΠΑ Ηράκλειο

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/aasaJocLdvevFXJ18