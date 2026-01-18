Το σωματείο πάλης του Αγίου Νικολάου «Αλμυρός» αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο ζωντανά και ουσιαστικά κύτταρα αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς στην περιοχή. Με ιστορία δεκαετιών, βαθιά ριζωμένη στην τοπική κοινωνία, ο «Αλμυρός» δεν είναι απλώς ένας αθλητικός σύλλογος. Είναι ένας χώρος διαπαιδαγώγησης, πειθαρχίας, αξιών και καθημερινής δημιουργικής απασχόλησης για δεκάδες παιδιά και νέους του Αγίου Νικολάου. Σε μια εποχή όπου οι εναλλακτικές διέξοδοι για τη νεολαία συχνά είναι περιορισμένες, το σωματείο συνεχίζει με συνέπεια να κρατά ανοιχτή μια πόρτα στον αθλητισμό, στον σεβασμό και στη σωστή κοινωνικοποίηση.

Η δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον «Αλμυρό» είναι μεθοδική, σοβαρή και απολύτως οργανωμένη, με έμφαση τόσο στην αγωνιστική πρόοδο όσο και στη διαμόρφωση χαρακτήρων. Σχεδόν πενήντα παιδιά, από πέντε έως δεκαοκτώ ετών, προπονούνται καθημερινά σε οργανωμένα τμήματα, σε ένα περιβάλλον που προάγει την πειθαρχία, τη συνεργασία και την προσωπική υπευθυνότητα. Η παρουσία του συλλόγου δεν περιορίζεται μόνο στις αθλητικές επιτυχίες, αλλά επεκτείνεται ουσιαστικά και στον κοινωνικό του ρόλο, στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια και λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για γονείς και παιδιά.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα προηγούμενα χρόνια, με διοικητικά και θεσμικά ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν, ο σύλλογος όχι μόνο στάθηκε όρθιος, αλλά μπήκε σε μια νέα, δυναμική φάση ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Με νέο διοικητικό συμβούλιο, ανανεωμένη φιλοσοφία και ξεκάθαρους στόχους, ο «Αλμυρός» επενδύει πλέον σε σύγχρονες υποδομές, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και ποιοτική προπονητική δουλειά, αποδεικνύοντας ότι οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι μπορούν να παράγουν ουσιαστικό έργο όταν υπάρχει όραμα, επιμονή και αγάπη για το άθλημα.

Η πρόσφατη αναβάθμιση της παλαίστρας, αλλά και γενικότερα ο καλλωπισμός της αθλητικής εγκατάστασης της αίθουσας, η συμμετοχή σε πανελλήνιες και παγκρήτιες διοργανώσεις, αλλά και η ενεργή εμπλοκή σε κοινωνικά προγράμματα, επιβεβαιώνουν πως ο σύλλογος παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός με ξεκάθαρη αποστολή. Να προσφέρει στα παιδιά έναν ασφαλή και δημιουργικό χώρο, να καλλιεργεί αξίες και να συνεχίσει μια μακρά παράδοση προσφοράς στον τόπο. Μέσα από αυτή τη φιλοσοφία, ο «Αλμυρός» εξακολουθεί να γράφει τη δική του ιστορία στην πάλη, με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον.

«Να μπορούμε να διαμορφώσουμε χαρακτήρες και προσωπικότητες»

Η ΑΝΑΤΟΛΗ βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα στο κλειστό γυμναστήριο που πραγματοποιούνται οι υποχρεώσεις του ΑΣ «Αλμυρός» και συνομίλησε με τον πρόεδρο Αρτέμη Κοκολάκη και τον προπονητή Δημήτρη Γρηγοράκη για τη λειτουργία του σωματείου και τους στόχους. Ο κ. Κοκολάκης μίλησε σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τον σύλλογο και τους αθλητές του.

– Πόσα παιδιά απασχολεί σήμερα το σωματείο και πώς λειτουργούν τα τμήματα;

Τα παιδιά είναι αυξημένα από πέρυσι σχεδόν πενήντα παιδιά από πέντε ετών έως δεκαοκτώ χωρισμένα σε ηλικιακές κατηγορίες με προπονήσεις καθημερινά πλην σαββατοκύριακου, από τις 16.00 μέχρι το βράδυ.

– Πώς κύλησε η διοικητική πορεία του συλλόγου τα τελευταία χρόνια;

Έγιναν οι εκλογές πέρυσι μετά από ένα μεταβατικό στάδιο όπου έγιναν κάποια διαδικαστικά νομικής φύσεως κυρίως και προσωπικά έλειψα ένα διάστημα μιας διετίας εκτός Κρήτης το ενδιαφέρον ήταν περιορισμένο από διοικητικής πλευράς. Όμως πλέον έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα για να είμαστε νόμιμοι αφού πήγαμε αρχικά σε δικηγόρο και υπήρχε προσωρινή διοίκηση με απόφαση πρωτοδικείου και στη συνέχεια όρισε εκλογές προχωρώντας ακολούθως σε τροποποίηση καταστατικού. Μια διαδικασία η οποία διήρκησε περισσότερο από ένα χρόνο και ήταν και χρονοβόρο και κοστοβόρο, μη έχοντας και τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε επίσημες διοργανώσεις. Όμως έχοντας λύσει όλα όσα έπρεπε και μπήκαμε στο μητρώο, έγιναν νέες εκλογές και στο νέο Δ.Σ. υπάρχουν τρία νέα πρόσωπα και νεαρά σε ηλικία. Εγώ είμαι ο παλαιότερος.

– Ποια ήταν η εικόνα της περσινής χρονιάς και ποιοι οι βασικοί στόχοι;

Πέρυσι είχαμε μια πάρα πολύ εποικοδομητική χρονιά. Πλέον είπαμε ότι ένας βασικός στόχος σε συνεννόηση και με τον προπονητή, θα ήταν η αντικατάσταση της παλαίστρας με μια καινούργια το οποίο και είναι ένα βασικό εργαλείο δουλειάς, καθώς η προηγούμενη μετρούσε σε εμάς είκοσι χρόνια ζωής και ίσως χρησιμοποιούνταν και νωρίτερα καθώς ήταν στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ήταν ταλαιπωρημένη και από τις μετακινήσεις της καθώς την πηγαίναμε και στα Παγκρήτια πρωταθλήματα.

– Πώς προέκυψε η χρηματοδότηση για τη νέα παλαίστρα;

Αναζητήσαμε πηγές χρηματοδότησης, σκεφτήκαμε διάφορους τρόπους. Χορηγίες, λαχνούς και πάνω εκεί ήρθε η επίσκεψη του υφυπουργού αθλητισμού κ. Βρούτση στο κλειστό Τ10. Είχαμε ενημερωθεί από το Δήμο να είμαστε παρών για να γνωριστούμε μαζί του και καθώς συστηθήκαμε όταν του είπα ότι εκπρόσωπο την πάλη έδειξε τον ενθουσιασμό του και ενδιαφέρθηκε αν είμαστε σε όλα νομότυποι στο κούρος το ηλεκτρονικό μητρώο κλπ. Γνώριζα από την Ομοσπονδία και τον Κώστα Θάνο ότι ενδιαφέρεται για την πάλη και είναι πολύ συνεργάσιμος και βοηθάει.

Επισκέφθηκε στη συνέχεια το χώρο μας εδώ στο κλειστό, τον ενημέρωσα για την ιστορία του συλλόγου και του είπα ότι στόχος μας είναι να αλλάξουμε την παλαίστρα και αν θα γινόταν κάποια βοήθεια. Παράλληλα γνώρισα την Ρούλα Στεφανάκη η οποία δεν ήξερα ότι βρίσκεται σε αυτή τη θέση και έτσι ξεκίνησε μια επικοινωνία μεταξύ μας. Παράλληλα είχα και την προσφορά από εταιρεία που παράγει μόνο παλαιστικά ήδη και την προώθησα στο υφυπουργείο με το σχετικό έγγραφο και σχετικά σύντομα δέχθηκα μια κλήση από τον κ. Βρούτση που με ενημέρωσε ότι εγκρίθηκε το αίτημα μας και πραγματικά αιφνιδιάστηκα, εξεπλάγην και η χαρά μου ήταν απερίγραπτη.

Χρειάστηκε να καταθέσω διάφορα δικαιολογητικά και μετά από κάποιους μήνες προχωρήσαμε τη διαδικασία και θεωρώ ότι για τα επόμενα δεκαπέντε-είκοσι χρόνια λύθηκε αυτό το βασικό ζήτημα για να μπορεί ο προπονητής να δουλεύει σωστά με τους αθλητές-τριες, κάτι σημαντικό για το σύλλογο και για τη νεολαία και την ευρύτερη κοινωνία για την πόλη μας. Πλέον επόμενος στόχος να ανανεωθεί ο εξοπλισμός με νέες πηγές χρηματοδότησης.

– Πώς αντέδρασαν τα παιδιά στη νέα παλαίστρα και την γενικότερη «ανακαίνιση» της αίθουσας;

Τα παιδιά και μόνο από την αλλαγή των χρωμάτων στο χώρο είναι κάτι εντυπωσιακό και φυσικά είναι τεράστια η αίσθηση στο πάτημα σε σχέση με την προηγούμενη. Από κάτω υπάρχουν πενήντα στρώματα ειδικά διαμορφωμένα για να υπάρχει απορρόφηση κραδασμών, με κάθε προπόνηση να έχει πολλά πεσίματα, τούμπες κ.α.

-Πως είναι η συνεργασία με τον Δημήτρη Γρηγοράκη;

Ο Δημήτρης Γρηγοράκης είναι χρόνια συνεργάτης στο σύλλογο μας και έχει αποδείξει με το έργο του τι άνθρωπος είναι πάνω απ’ όλα κάτι πολύ σημαντικό είναι και πολύ καλός και σοβαρός προπονητής και αγαπάει τόσο πολύ αυτό που κάνει γι αυτό και επιμελείται ο ίδιος τα πάντα στο χώρο μας, ακόμη και την καθαριότητα.

– Ποιες είναι οι αγωνιστικές δραστηριότητες του συλλόγου;

Έχει βγει το πρόγραμμα όπως κάθε χρόνο από την Ομοσπονδία και με τις ηλικιακές κατηγορίες που έχουμε θα συμμετέχουμε, όπως και πέρυσι στο πανελλήνιο και στο πρωτάθλημα χειροπάλης ένα άθλημα που και αυτό είναι υπό τη σκέπη της Ομοσπονδίας πάλης και το προωθεί, ενώ συμμετέχουμε και στο beach resling.

– Ποια είναι η φιλοσοφία σας σε σχέση με τα παιδιά;

Σαν βασικός στόχος και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έρχονται εδώ τα παιδιά να γυμνάζονται, να μπορούμε σε αυτές τις ηλικίες να διαμορφώσουμε χαρακτήρες και προσωπικότητες καθώς μπαίνοντας εδώ υπάρχει ιερή πειθαρχία και υπάρχει σεβασμός στους κανόνες. Με τον Δημήτρη πέρα από το ρόλο του προπονητή και του παιδιαγωγού να έχει και αυτόν του ψυχολόγου και ότι θέματα έχουν τα παιδιά και μη αθλητικό το μεταφέρουν έχοντας διαμορφώσει μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους κάτι που το αναγνωρίζουν οι γονείς.

– Ποιος είναι ο ρόλος των ερασιτεχνικών συλλόγων;

Πάντα οι ερασιτεχνικοί σύλλογοι παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας και πάντα θυμάμαι το σύλλογο μας να συμβάλει σε αυτό και με τον Γιάννη Κοκολάκη και αργότερα με τον αείμνηστο Κωστή Τραντά.

– Υπάρχει κοινωνική δράση πέρα από τον αθλητισμό;

Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει τα τελευταία δύο χρόνια μια συνεργασία με το υπουργείο αθλητισμού και δικαιοσύνης, για νέους ανθρώπους που τυγχάνει να έχουν παραβατικές συμπεριφορές και έχουν οδηγηθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων ανηλίκων, υπάρχει πρόγραμμα που ξεκίνησε πέρυσι με επιτυχία και μπορεί να εξελιχθεί ακόμη καλύτερα και φέτος είμαστε εδώ ξανά για συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.

– Πώς μπορεί ένα παιδί να εγγραφεί στο σύλλογο;

Οι προπονήσεις είναι καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 16.00 έως τις 22.00 με προπονήσεις για όλα τα τμήματα. Κάθε νέο παιδί θα κρίνει ο προπονητής που θα το εντάξει και υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδο δέκα περίπου ημερών για να δει αν του αρέσει η πάλη, το κλίμα κλπ και αφού δούμε ότι του αρέσει προχωράει στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις οι οποίες προβλέπονται για την άθληση και θα μπει στο ηλικιακό του γκρουπ.

– Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι και αν υπάρχει στο πρόγραμμα διοργάνωση αγώνων;

Τα προηγούμενα χρόνια διοργανώναμε το Παγκρήτιο πρωτάθλημα στη μνήμη του Κώστα Τραντά με τον κορονοϊό σταματήσαμε και όπως προανέφερα είχαμε κάποια άλλα ζητήματα να λύσουμε, όμως μελλοντικά προγραμματίζουμε να κάνουμε αγώνες. Αγώνες γίνονται στο Ρέθυμνο, όμως ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε συνεργασία που έχουμε με το Μίνωα Ηρακλείου κάνοντας ημερίδες μεταξύ τους μπαίνοντας σε ρυθμούς αγώνων και γίνονται και κάποιες απονομές κυρίως στα μικρά παιδιά.

Θα θέλαμε να διοργανώσουμε αγώνες ακόμη και Πανελληνίου επιπέδου, όμως για τους περισσότερους είμαστε μακριά. Αν και εμείς για να πάρουμε μέρος σε αγώνες φτάνουμε μέχρι τις Σέρρες. Δεν είναι ακατόρθωτο να γίνουν αγώνες και εδώ και υπάρχει σαν σκέψη στο μυαλό μας, όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Δήμου, όπως γίνεται στις άλλες περιοχές που έχουν καθιερώσει τις διοργανώσεις και έχοντας την πάλη στην κουλτούρα τους, με τη βοήθεια και της περιφέρειας και της Ομοσπονδίας για την κάλυψη μέρους εξόδων των αποστολών, αλλά και τη μεταφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού από την Ομοσπονδία, αλλά χρειάζεται χρόνο για όλη την προετοιμασία.

«Δουλεύουμε καθημερινά για να δώσουμε στα παιδιά εμπειρία και χαρακτήρα»

Ο προπονητής Δημήτρης Γρηγοράκης, ο άνθρωπος που καθοδηγεί καθημερινά τα παιδιά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του συλλόγου και φροντίζει ώστε κάθε προπόνηση να γίνεται με ασφάλεια και προσοχή, ενώ τα ενθαρρύνει με το πάθος του για το άθλημα και την αγάπη του για τα παιδιά, συνδυάζοντας τον ρόλο του προπονητή με αυτόν του παιδαγωγού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η άθληση και η προσωπική ανάπτυξη πηγαίνουν χέρι-χέρι, μίλησε για την τρέχουσα σεζόν, τις προπονήσεις, τα παιδιά και τη σημασία της πάλης ως εργαλείο διαπαιδαγώγησης. Από την δουλειά στις προπονήσεις μέχρι τη συμμετοχή σε πανελλήνιες διοργανώσεις, περιγράφει το πρόγραμμα, τις υποδομές και τις πρόσφατες επιτυχίες των αθλητών, αναδεικνύοντας τον ρόλο της πάλης στην ανάπτυξη χαρακτήρα και εμπειρίας.

– Πώς ξεκίνησε η σεζόν φέτος;

Από την αρχή της σεζόν μπήκαμε δυναμικά. Υπάρχει μια μαγιά με παιδιά των τελευταίων δύο ετών, τα οποία συνεχίζουν και είναι ενεργά και στο αθλητικό σκέλος και πλέον και με κάποιες νέες προσθήκες, ο αριθμός αυξήθηκε. Τα νέα παιδιά ακούν για την πάλη από κοινούς γνωστούς, από τους γονείς τους που θέλουν να τα φέρουν να δοκιμάσουν την πάλη.

– Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της αλλαγής της παλαίστρας;

Η αλλαγή της παλαίστρας ήταν κάτι απολύτως απαραίτητο για το σύλλογο. Τα παιδιά το περίμεναν πως και πως και πλέον έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να δουλέψουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια για να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα.

– Τι κάνει την πάλη ξεχωριστή;

Η πάλη είναι ένα άθλημα πολύ ξεχωριστό. Διαμορφώνει χαρακτήρες. Κάθε αθλητής βρίσκει κάτι το οποίο του λείπει και καθημερινά προσπαθεί να το αναπτύξει και νομίζω αυτή είναι και η ομορφιά της.

– Υπάρχουν παιδιά που ασχολούνται και με άλλα αθλήματα;

Υπάρχουν παιδιά που κάνουν παράλληλα και κάποια άλλα αθλήματα καθώς μπορεί να συνδυαστεί. Κατά κύριο λόγο έχουμε αγόρια, αλλά φυσικά υπάρχουν και εγγραφές κοριτσιών.

– Πώς οργανώνονται οι προπονήσεις;

Οι προπονήσεις είναι καθημερινά μετά τις 16.00 και μέχρι τις 22.00 για τα τρία τμήματα. Για παιδιά νηπιαγωγείου και Β΄ δημοτικού, το Προαγωνιστικό Γ’-Ε’ δημοτικού και το αγωνιστικό από ΣΤ’ δημοτικού.

– Ποιος είναι ο ρόλος των αγώνων στη διαδικασία εκπαίδευσης των αθλητών;

Ο αγώνας είναι η τροφή του αθλητή. Από πολύ μικρές ηλικίες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία για να αποκτήσουν εμπειρία, να αποβάλουν το άγχος. Οι πιο μικροί σε συνεργασία με άλλα κρητικά σωματεία από Ηράκλειο και Ρέθυμνο κάνουμε ημερίδες οι οποίες μας επιτρέπουν να είμαστε πιο ασφαλείς σε σχέση με αγώνες μεγάλης εμβέλειας και τα μεγαλύτερα παιδιά παίρνουν μέρος σε Πανελλήνιες διοργανώσεις τα οποία διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στη βόρεια.

– Ποιες ήταν οι πρόσφατες επιτυχίες των αθλητών;

Στο 2025 πήραμε μέρος σε επίσημες διοργανώσεις με διακρίσεις, όπως το Πανελλήνιο πρωτάθλημα χειροπάλης στην Αθήνα με εννέα Πανελληνιονίκες, στο Πανελλήνιο U19 στη Λάρισα με τρίτη θέση και τελευταίο το Πανελλήνιο 11-13 ετών στην Καρδίτσα.