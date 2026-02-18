Στις 28 Φλεβάρη συμπληρώνονται 3 χρόνια από το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και συγκλόνισε ολόκληρο τον λαό. Λίγες μέρες μετά, στις 23 Μάρτη, ξεκινά η κύρια δίκη.

Τρία χρόνια μετά, δεν μπορούμε και δεν θα συνηθίσουμε το έγκλημα. Δεν είναι «της μοίρας γραφτό» δύο τρένα να κινούνται στις ίδιες ράγες για 12 ολόκληρα λεπτά και να συγκρούονται.

Και πριν τα Τέμπη και μετά, τα εγκλήματα είναι πολλά… Μάνδρα, Μάτι, πλημμύρες και φωτιές που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.

Χώροι δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα σφαγεία, με τους εργαζόμενους να φεύγουν για το μεροκάματο χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν σώοι στα σπίτια τους.

Μόνο το 2025, η εργατική τάξη μέτρησε 201 νεκρούς από εργοδοτικά εγκλήματα που βαφτίζονται «ατυχήματα», και εκατοντάδες σακατεμένους που η κυβέρνηση προσπαθεί να «κρύψει». Ένας ακήρυχτος πόλεμος διεξάγεται καθημερινά απέναντι στις ζωές μας.

Αυτός ο πόλεμος, η εγκληματική πολιτική του κέρδους, με τη βούλα των νόμων που κόβονται και ράβονται στα μέτρα της κερδοφορίας, κόστισε τη ζωή και στις 5 εργάτριες μανάδες στη “Βιολάντα” στα Τρίκαλα. Προκαλούν όσοι, πριν στεγνώσει το αίμα, μιλούσαν για «πλήγμα στην επιχειρηματικότητα» και για «καινοτόμες επιχειρήσεις χωρίς καμινάδα», ενώ πίεζαν για τον νόμο των 13 ωρών δουλειάς.

Μια ολόκληρη κοιλάδα των Τεμπών βρίσκεται μπροστά μας.

Γιατί οι αιτίες και οι υπεύθυνοι είναι εδώ: η πολιτική που δεν λογαριάζει την ανθρώπινη ζωή, το κράτος που υπηρετεί τα συμφέροντα των ομίλων, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Είναι εδώ: οι σιδηρόδρομοι-καρμανιόλα της «απελευθέρωσης», που γεννούν Τέμπη σε όλη την Ευρώπη, ο κίνδυνος Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης, η μετατροπή κρίσιμων υποδομών σε κρίκους της πολεμικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ, η ανασφάλεια και το αβέβαιο μέλλον της νέας γενιάς, οι δήθεν «θεσμοί» που συγκαλύπτουν εγκλήματα και καταστέλλουν τους αγώνες.

Τα Τέμπη είναι εδώ – και στο Λασίθι

Στο Λασίθι, πίσω από τη βιτρίνα του «παραδείσου», αποκαλύπτεται καθημερινά η ίδια σκληρή πραγματικότητα της πολιτικής που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους.

Από τη μία πανηγυρισμοί για το ρεκόρ κερδών για τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους, και από την άλλη εξαντλητική δουλειά, χαμηλοί μισθοί και εργασιακή ζούγκλα για τους εργαζόμενους. Απλήρωτες υπερωρίες, εποχική εργασία , ελαστική εργασία, χωρίς δικαιώματα, θανατηφορά εργατικά εγκληματα στα ξενοδοχεια του Λασιθίου και στο ΒΟΑΚ.

Τα νοσοκομεία του νομού λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης. Ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, βασικές ειδικότητες και εξοπλισμό, κλειστές κλινικές, εξαντλημένο προσωπικό. Οι κάτοικοι του Λασιθίου αναγκάζονται να ταξιδεύουν ώρες ή να πληρώνουν από την τσέπη τους για υπηρεσίες που θα έπρεπε να είναι δημόσιες και δωρεάν. Μάλιστα τον επόμενο μήνα υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ανασταλεί η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΑΝ που είναι η μοναδική ΜΕΘ του νομού και μένει πλέον με μόλις δύο γιατρούς.

Τα «σχολεία» με μόνιμες ελλείψεις εκπαιδευτικών, γερασμένες και επικίνδυνες υποδομές, αίθουσες χωρίς θέρμανση και ασφάλεια, κοντέινερ αντί για σχολεία. Μαθητές και γονείς καλούνται να «προσαρμοστούν» στην υποχρηματοδότηση και την εμπορευματοποίηση. Η νέα γενιά ούτε στο Λασίθι ούτε πουθενά αξίζει σχολεία δεύτερης κατηγορίας.

Δεν υπάρχει εργαζόμενος – ιδιωτικός, δημόσιος ή αυτοαπασχολούμενος – που να μη βιώνει την ανασφάλεια.

Ό,τι «αναπτύσσεται», δεν αναπτύσσει τις ζωές μας. Αυτή η κατάσταση δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι αποδεκτό. Δεν δεχόμαστε να ζούμε σε έναν τόπο που παράγει πλούτο, αλλά οι άνθρωποί του στερούνται τα βασικά. Δεν δεχόμαστε οι μαθητές, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές μας να θεωρούνται κόστος.

ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

Για να υπερασπιστούμε τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας, απαιτείται σύγκρουση, συλλογικός και οργανωμένος αγώνας, μέσα από τα σωματεία και τα συνδικάτα. Με την εργατική τάξη μπροστά, στον κοινό αγώνα με όλους όσοι πλήττονται, μπορούμε να ανοίξουμε τον μόνο ελπιδοφόρο δρόμο.

Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Μέση λύση δεν υπάρχει.

Η πραγματική δικαίωση για τα Τέμπη, για τους νεκρούς στους χώρους δουλειάς, για τα παιδιά μας, θα έρθει μόνο με την ανατροπή της πολιτικής που γεννά καθημερινά νέα εγκλήματα.

Τα σωματεία και οι σύλλογοι:

ΕΛΜΕ Λασιθίου

Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών ν. Λασιθίου

Σύλλογος Εργαζομένων Γ. Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου

Συνδικάτο Επισιτισμού -Τουρισμού Ξενοδοχείων και Συναφών Επαγγελμάτων ν. Λασιθίου “Τάλως