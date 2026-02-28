Τρία χρόνια μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Η επέτειος της τραγωδίας σηματοδοτήθηκε από μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, με απεργιακές δράσεις και συγκεντρώσεις.

Στην πλατεία Αγίου Νικολάου φορείς, σωματεία, εκπρόσωποι συλλόγων και πλήθος πολιτών έδωσαν το «παρών» στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκαν στις 12:00 το μεσημέρι. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων, εκφράζοντας παράλληλα την απαίτησή τους για δικαιοσύνη και για ουσιαστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν δημόσιες και ασφαλείς μεταφορές. Με ομιλίες, συνθήματα και μια δυναμική πορεία οι παρευρισκόμενοι τόνισαν την ανάγκη να μην ξεχαστεί η τραγωδία και να υπάρξουν αλλαγές που θα αποτρέψουν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.

Παράλληλα στη λίμνη Αγίου Νικολάου, συναντήσαμε ένα κρεμασμένο πανό που αναγράφει «Δικαιοσύνη δεν ξεχνώ» και φέρει την ημερομηνία του δυστυχήματος των Τεμπών.