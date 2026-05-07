Συλλυπητήρια του προέδρου του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θ. Χαριτάκη στον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμο:

Προς: Τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Γεράσιμον

Σεβασμιώτατε,

Με αισθήματα βαθιάς θλίψης και ειλικρινούς συγκίνησης πληροφορηθήκαμε την εκδημία του αγαπημένου σας πατέρα, Ευτυχίου.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Λασιθίου και του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας, σας εκφράζω τα πλέον θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τη μεγάλη αυτή απώλεια.

Γνωρίζοντας τη στενή σχέση και τον σεβασμό που τρέφατε προς το πρόσωπό του, προσευχόμαστε ο Κύριος να αναπαύσει την ψυχή του «εν σκηναίς δικαίων» και να χαρίζει σε Εσάς την εξ ύψους παρηγορία και τη δύναμη να συνεχίσετε το σπουδαίο ποιμαντορικό και πνευματικό σας έργο στον τόπο μας.

Αιωνία του η μνήμη.

Με βαθύ σεβασμό,

Θωμάς Χαριτάκης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λασιθίου