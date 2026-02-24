Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:30 συνεδριάζει η δημοτική κοινότητα Καλού Χωριού στο κοινοτικό κατάστημα (περιοχή Ίστρον) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για τον Ευπρεπισμό και καθαριότητα των οικισμών κοινότητας Καλού Χωριού.

2. Λήψη απόφασης για επέκταση του δημοτικού φωτισμού των οικισμών ΚαλούΧ ωριού, σύμφωνα με αποφάσεις που έχουν ληφθεί προγενέστερα.

3. Λήψη απόφασης για Χαρακτηρισμό δρόμου από Άγιο Συλά έως Πύργο ως επαρχιακό.

4. Λήψη απόφασης για υλοποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου για την κατεδάφιση της οικίας ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ και πρόταση για διαμόρφωση πλατείας στην περιοχή αυτή.

5. Λήψη απόφασης για Παραχώρηση γραφείου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλού Χωριού στην παλιά αποθήκη στον οικισμός Αρνικού .

6. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας του κοινοτικού καταστήματος για πρόγραμμα Αθλητισμός για όλους του Δήμου.

7. Λήψη απόφασης για Κλάδεμα δέντρων στο Καλό Χωριό.

8. Επικαιροποίηση προγενέστερων αποφάσεων της κοινότητας για αξιοποίηση ιδιοκτησίας δήμου και δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων και εκδηλώσεων.

9. Λήψη απόφασης επί του αριθ.πρωτ.497 / 20-01-2026 εγγράφου Δήμου Αγίου Νικολάου σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων σημείων άσκησης υπαίθριου εμπορίου κ,λ.π.

10.Λήψη απόφασης σχετικά με την Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου με ομπρελοκαθίσματα και κινητές καντίνες σε χώρο έκτασης κτηματικής Υπηρεσίας και ΕΤΑΔ.

11. Λήψη απόφασης για υλοποίηση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση του αύλειου χώρου Αγίου Παντελεήμονα η οποία εκκρεμεί προ του 2015

12.Λήψη απόφασης για υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου για την τοποθέτηση της γωνιάς ανακύκλωσης στο Καλό Χωριό.

13.Συγκρότηση επιτροπής – συμβουλευτικής ομάδας για την διόρθωση σημείων κοινόχρηστων χώρων που έχουν δηλωθεί από ιδιώτες

14. Συζήτηση αιτήσεων πολιτών.