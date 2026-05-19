Στην ανάγκη ενότητας και συνεργασίας των Τοπικών Κοινοτήτων με το Δήμο Αγίου Νικολάου και το σύνολο των τοπικών συλλογικών φορέων, για τη συγκρότηση ενιαίου μετώπου ενάντια στα μεγάλα «τραστ» παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που επιχειρούν να εγκαταστήσουν τεράστιας κλίμακας αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκές μονάδες σε εκτάσεις εντός της περιφέρειας του Δήμου Αγίου Νικολάου, κατέληξε η λαϊκή συνέλευση που συγκάλεσε η Τοπική Κοινότητα Κριτσάς και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Λατώ», στην Κριτσά.

Η τοπική κοινωνία της Κριτσάς, όπως εκφράστηκε με τις τοποθετήσεις εκπροσώπων τοπικών σωματείων και πολιτών στη λαϊκή συνέλευση, αντιτίθεται απόλυτα στην εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές της γεωγραφικής περιφέρειας Κριτσάς. Θεωρεί ότι οι εταιρείες που είτε έχουν λάβει άδεια για κάτι τέτοιο ή θα επιχειρήσουν να αδειοδοτηθούν για δημιουργία αιολικών πάρκων στην περιοχή, θα προκαλέσουν τεράστια ζημιά στο φυσικό της περιβάλλον.

Η Κριτσά διαθέτει ένα πανέμορφο, παρθένο φυσικό περιβάλλον, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αγροτική οικονομία και τον Τουρισμό, στα οποία βασίζεται η βιωσιμότητα και η τοπική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, παράδοσης και πολιτισμού. Αναπόσπαστο στοιχείο για τη διατήρηση και προστασία τους είναι η διαφύλαξη ανέγγιχτου του φυσικού τοπίου, το οποίο έχει διαμορφώσει την ψυχοσύνθεση γενεών και γενεών μέχρι και σήμερα. Εκείνο το τοπίο εξαίσιας ομορφιάς, η παρθένα φύση και αμόλυντη αγροκτηνοτροφική παραγωγή είναι βασικοί παράγοντες που γεννούν το ενδιαφέρον και προσελκύουν το πλήθος των αλλοδαπών επισκεπτών και εκείνων των ξένων που επιλέγουν να αγοράσουν γη και κατοικίες και να διάγουν τον υπόλοιπο βίο τους στον τόπο αυτόν.

Το χαρακτήρισαν ένα τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος χωρίς κανένα όφελος για τις τοπικές κοινωνίες και την ανάπτυξη της Κρήτης. Την ίδια ώρα που σε ολόκληρη την Ε. Ένωση οι πυρήνες της άγριας φύσης και ζωής και το τοπίο, προστατεύονται από την εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ, στο νησί μας το πιο παρθένο κομμάτι του θυσιάζεται στο βωμό της πιο κακώς εννοούμενης ανάπτυξης και μάλιστα, παρά την αντίθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων και των κατοίκων.

Τα προγραμματιζόμενα έργα δεν έχουν καμία σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής μας, που ήδη παράγει το σύνολο σχεδόν της αιολικής ενέργειας της Κρήτης με τα εγκατεστημένα αιολικά πάρκα.

Οι επενδύσεις αυτές είναι δύο εταιρειών- κολοσσών, που σπεύδουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους μετά τη ζεύξη της Κρήτης με το διπλό καλώδιο μεταφοράς ενέργειας από και προς Κρήτη. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο εξωτερικό και αποκόμισης τεράστιων κερδών γι’ αυτές, ενώ οι ντόπιοι και τώρα και τότε θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν πολύ ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουν, εξαιτίας του εμβαλωματικού «Χρηματιστηρίου Ενέργειας» που επινόησαν, τονίστηκε στη συνέλευση.

Τα πενιχρά ανταποδοτικά οφέλη που υπόσχονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αντισταθμίσουν το τεράστιο κοινωνικό κόστος από την αλλοίωση και καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Άρνηση

Επισημάνθηκε: Οι ΑΠΕ οφείλουν να είναι συμπληρωματικές σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες και όχι να κυριαρχούν και να τις ακυρώνουν. Γι’ αυτό λέμε «όχι» στην καταστροφή του Πρωτογενούς Τομέα και του Τουρισμού, λέμε «όχι» στο θάνατο της περιοχής μας, λέμε «ναι» στην ανάπτυξη όλων των πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, λέμε «ναι» στις ΑΠΕ που λύνουν προβλήματα της καθημερινότητάς μας και δεν καταστρέφουν τον τόπο μας. Λέμε «ναι» στα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των ορεινών και ημιορεινών όγκων με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι περισσότεροι από όσους μίλησαν, τόνισαν ότι πρέπει να ανακληθούν όσες άδειες εγκατάστασης και παραγωγής βιομηχανικών ΑΠΕ έχουν δοθεί εν αγνοία των τοπικών κοινωνιών, να αλλάξει το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτή τη διαδικασία καταστροφής του τόπου μας και καταπάτησης των πατρογονικών περιουσιών.

Μάλιστα τόνισαν ότι δεν θα επιτρέψουν οι τοπικές κοινωνίες, οι κάτοικοι των χωριών, να στηθούν οι γιγάντιες ανεμογεννήτριες ύψους 190 μ. και ανοίγματος φτερωτής 155 μ.

Η εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ στην περιοχή μας θα αποστερήσει τους ανθρώπους που παραμένουν στα χωριά, καλλιεργούν τη γη και παράγουν τροφή για τον κόσμο, να εξακολουθούν να το κάνουν, να έχουν μια στοιχειώδη ποιότητα ζωής και όραμα για το μέλλον μας και να προστατεύουν τα βουνά μας ως πυρήνες του κρητικού περιβάλλοντος και πολιτισμού. Για τους λόγους αυτούς οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους, τόνισαν.

Παρεμβάσεις

– Η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη στην παρέμβασή της τόνισε ότι το Λασίθι δεν μπορεί να γίνει η «μπαταρία της Κρήτης» πράμα που είχε πει η ίδια στον υπουργό Ενέργειας, τονίζοντάς του ότι αν επιμείνει «της δίνει το δικαίωμα να είναι καχύποπτη, μήπως η υπανάπτυξη και στέρηση υποδομών στη Σητεία ήταν στοχευμένο σχέδιο να πάρουν φτηνά τις βουνοκορφές μας…», όπως τόνισε. Η τοπική κοινωνία πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για την «πράσινη μετάβαση» που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ στη βάση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, με χωροταξικό σχέδιο για τις ΑΠΕ.

– Την ελάχιστη παρουσία Κριτσωτών στη συνέλευση επεσήμανε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης, γεγονός που σχολιάστηκε αρνητικά, γενικότερα, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος της εγκατάστασης των ΑΠΕ στην περιοχή.

Η μία μετά την άλλη οι τοπικές κοινωνίες των Κοινοτήτων του Δήμου Αγίου Νικολάου τάσσονται κατά του αιφνιδιασμού με τέτοιες παρεμβάσεις στην ύπαιθρο χώρα του Δήμου που θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο κ. Χαριτάκης τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν τέτοιας κλίμακας νέα αιολικά πάρκα να αδειοδοτούνται για να εγκατασταθούν στο Λασίθι, όταν ο Ν. Λασιθίου παράγει ήδη το 70% της αιολικής ενέργειας στην Κρήτη. Το Λασίθι δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται υποδοχέας των «κακών», όταν θα πρέπει ολόκληρο το νησί να σηκώσει αναλογικά το ποσοστό που του αναλογεί στην κατανομή των μεγάλων επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Οι δήμαρχοι του νομού θα πρέπει να συνεννοηθούν να κάνουν παράσταση στην Περιφέρεια Κρήτης και από την πλευρά της η Περιφέρεια να λάβει τις αποφάσεις που οφείλει και να τις πάει πιο ψηλά όπου λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις. Παράλληλα θα πρέπει όλοι οι συλλογικοί φορείς, επιμελητήρια κλπ. να τοποθετηθούν και με ψηφίσματα να κάνουν σαφή την αντίσταση της τοπικής κοινωνίας σε ό,τι προδιαγράφεται με τις αδειοδοτήσεις που προωθούν και εκείνες που θα ακολουθήσουν και θα γεμίσουν τις βουνοκορφές μας με γιγάντιες ανεμογεννήτριες, με τεράστιο κόστος σε όλους τους άλλους παραγωγικούς τομείς του τόπου μας, είπε ο κ. Χαριτάκης.

– Στην ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου (η οποία ακόμη αναμένεται να καθαρογραφεί και να δοθεί στη δημοσιότητα αλλά και να σταλεί όπου πρέπει) με την οποία αντιτίθεται στην εγκατάσταση τεράστιας κλίμακας εγκαταστάσεων αιολικών πάρκων στα όρια του Δήμου, αναφέρθηκαν οι αντιδήμαρχοι Γ. Μπελούκας και Γ. Αρακαδάκης.

Όπως και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ Κων. Αφορδακός, ο οποίος μάλιστα γνωρίζοντας την τοπογραφία της περιοχής, έδωσε πιο σαφή στίγματα για το πού προβλέπεται η εγκατάσταση των αδειοδοτημένων αιολικών πάρκων στην περιοχή. Μάλιστα ο κ. Αφορδακός κατέθεσε την απορία του για την επέκταση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στο Οροπέδιο Καθαρού και όταν ρώτησε τον προϊστάμενο του ΔΕΔΔΗΕ απάντησε ότι γίνεται για την ηλεκτροδότηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας μόνον…

– Καταπέλτης για τις συνέπειες στην κτηνοτροφία ήταν με τις τοποθετήσεις τους τόσο ο νυν πρόεδρος Κων. Δεμέτζος όσο και ο πρώην πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λασιθίου Ιωαν. Μπρόκος, ενώ εύστοχος στις παρατηρήσεις και τα ερωτηματικά που έθεσε ήταν και νέος που ασχολείται με τη μελισσοκομία στην περιοχή.

– Ως καλύτερα πληροφορημένη για τις θέσεις που προτίθενται να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες, η πρόεδρος των Εξω Λακωνίων Ζαχαρένια Βάρδα ενημέρωσε δείχνοντας και χάρτες, προκαλώντας έκπληξη σε όσους είδαν πόσο κοντά στην Κριτσά και στην αρχαία Λατώ σκοπεύουν να τις στήσουν… Οι χάρτες που εμφανίζονται κατά καιρούς με θέσεις ανεμογεννητριών και άλλοτε έχοντάς τις διαγράψει, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν στο σκοτάδι και σε σύγχυση τις τοπικές κοινωνίες για τα σχέδιά τους. Άλλοτε πάλι συγκεκριμένα πρόσωπα προσεγγίζουν προέδρους ή άλλους τοπικούς παράγοντες υποσχόμενοι ανταποδοτικά οφέλη για να αποσπάσουν την συναίνεσή τους για τα σχέδιά τους.

– Παρών στη συνέλευση της Κριτσάς ήταν επίσης ο πρόεδρος του Κρούστα Μαν. Λαθιωτάκης. Είναι γνωστό ότι το πρώτο απόλυτο και μαχητικό «όχι» στις βιομηχανικές ΑΠΕ στην περιοχή το είπε και το εννοούσε η τοπική κοινωνία του Κρούστα, προκαλώντας αναστολή υλοποίησης των σχεδίων της εταιρείας που είχε πάρει άδεια για αιολικό πάρκο στην ορεινή παρθένα ζώνη γεμάτη ιστορία και αρχαιότητες του Κρούστα.

Η ευθύνη

Εκείνο που εύστοχα επισημάνθηκε και είναι και το τελικό ζητούμενο είναι ποιοι και πόσοι θα είναι εκείνοι που θα κινητοποιούνται για να δίνουν μαχητικά το «παρών» στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να μην αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας της βούλησης των τοπικών κοινωνιών όταν τα μέλη της θα ψηφίσουν γνωμοδοτώντας για τις ΜΠΕ αιολικών πάρκων στο Λασίθι ή για να εμποδίσουν την εκφόρτωση και μεταφορά των γιγάντιων πύργων και φτερωτών, όταν θα ξεφορτώνονται στην Παχειά Άμμο ή σε άλλη παραλιακή ζώνη του Ν. Λασιθίου ή να μπαίνουν μπροστά στις μπουλντόζες…

Όταν θα ξεκινούν για να ξεριζώνουν βράχους με ιστορία και αιωνόβια δέντρα, ξεκοιλιάζοντας την οικεία γη που διάβαιναν οι παππούδες και προπάπποι ζώντας, παράγοντας ή πολεμώντας όσους επιβουλεύονταν να ξεριζώσουν την ψυχή του τόπου αυτού και των ανθρώπων του, για να την παραδώσουν σε μας. Ποια είναι η δική μας ευθύνη και πως θα παραδώσουμε αυτή τη γη και το περιβάλλον στις επόμενες γενιές. Αυτό είναι σήμερα η δική μας ευθύνη!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ