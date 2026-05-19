Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα για τον υγειονομικό χάρτη, όχι μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου- αλλά ολόκληρης της Κρήτης, το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Γενικό Νοσοκομείο -Κέντρο Υγείας Νεάπολης «Διαλυνάκειο», εισέρχεται σε μια κρίσιμη φάση ωρίμανσης. Μετά από μια πολυετή προσπάθεια και έναν δαιδαλώδη γραφειοκρατικό μαραθώνιο, η υλοποίηση του Κέντρου, που σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως μονάδα ημερήσιας και κλειστής νοσηλείας 40 κλινών, εισέρχεται σε νέο στάδιο.

«Πέρασε από την Περιφερειακή Επιτροπή η εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης,Μιχάλη Ψαρουδάκη, που στηρίζει την εξέλιξη του έργου. Το έργο περνά από το «κόσκινο» των τεχνικών συμπληρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα και η μελλοντική του βιωσιμότητα», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, εξηγώντας όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Η ανάγκη συμπληρωματικών συμβάσεων

Το ιστορικό της μελέτης στην παρούσα μορφή ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2020, όμως η πορεία προς την υλοποίηση ανέδειξε την ανάγκη για σημαντικές τροποποιήσεις που δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά, αλλά κρίθηκαν απαραίτητες για την πληρότητα της υποδομής.

Η ανάγκη για τη σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα Κύριας και Συμπληρωματικής Σύμβασης προέκυψε από τη μεταβολή των δεδομένων στο κτιριολογικό πρόγραμμα. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά (αρ. 661/16-1-2026), αναγνωρίζοντας ότι οι επιπλέον εργασίες είναι αδιαχώριστες από το αρχικό αντικείμενο.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές αφορούν την τροποποίηση των μελετών λόγω αύξησης του μελετώμενου εμβαδού, αλλά και στην ενσωμάτωση πρόβλεψης για μελλοντικές ανάγκες. Η Περιφέρεια Κρήτης και η Διοίκηση του «Διαλυνακείου», αποφάσισαν να θωρακίσουν το Κέντρο ώστε να μπορεί στο μέλλον να επεκταθεί, είτε με νέες πτέρυγες νοσηλείας είτε με χώρους φιλοξενίας για τους συνοδούς των ασθενών, μια παράμετρος κοινωνικά κρίσιμη για ένα κέντρο που θα δέχεται ασθενείς από όλο το νησί.

Ο γραφειοκρατικός «Γολγοθάς» και οι παρεκκλίσεις

Η πολυπλοκότητα του έργου αποτυπώνεται ανάγλυφα στα δέκα και πλέον στάδια εγκρίσεων που απαιτήθηκαν. Λόγω της μείωσης των συντελεστών δόμησης στην περιοχή και των αυξημένων απαιτήσεων του κτιριολογικού προγράμματος, κατέστη αναγκαία η υποβολή αίτησης παρέκκλισης από τους ισχύοντες όρους δόμησης.

Ο ανάδοχος της μελέτης κλήθηκε να υποστηρίξει μια σειρά από ενέργειες, από τη διόρθωση της Πράξης Εφαρμογής και τις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, μέχρι τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Είναι χαρακτηριστικό ότι για να φτάσουμε στο σημείο της έκδοσης της παρέκκλισης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη της Αρχαιολογίας, της ΔΕΗ (για τον υποσταθμό) και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

Προοπτική για την Κρήτη

Το Κέντρο Αποκατάστασης στη Νεάπολη είναι ένα σημαντικό κτιριακό έργο που έχει καθυστερήσει. Οι προσδοκίες επί σειρά ετών είναι πολλές, όπως και οι καθυστερήσεις. Ωστόσο, τα τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα. Τώρα αν προχωρήσει έγκαιρα και τελικά υλοποιηθεί το έργο θα είναι μια απάντηση στο μεγάλο κενό που υπάρχει στην αποθεραπεία ασθενών μετά από σοβαρά ατυχήματα ή επεμβάσεις.

Η δυνατότητα των 40 κλινών και η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας νοσηλείας θα προσφέρουν ανακούφιση σε εκατοντάδες οικογένειες που σήμερα αναγκάζονται να αναζητούν λύσεις είτε στον ιδιωτικό τομέα που δεν ανταποκρίνεται πλήρως, ούτε επαρκεί, είτε εκτός Κρήτης σε άλλα ιδρύματα. Το βέβαιο είναι πως χώρος και ανάγκη για την ανάπτυξη του κέντρου υπάρχει και το έργο είναι αναγκαίο!

«Παρά τις “απρόβλεπτες περιστάσεις”, που συχνά συνοδεύουν τα μεγάλα δημόσια έργα, η στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να εντάξει εναλλακτικά σενάρια προκαταρκτικών μελετών δείχνει ότι υπάρχει η βούληση για ένα έργο σύγχρονο, λειτουργικό και, κυρίως, ανθεκτικό στον χρόνο. Η ολοκλήρωση αυτού του μελετητικού κύκλου ανοίγει πλέον τον δρόμο για τη δημοπράτηση της κατασκευής, φέρνοντας το όραμα για το Κέντρο Αποκατάστασης πιο κοντά στην πραγματικότητα», επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ