Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ξεκινούν το επόμενο χρονικό διάστημα στον Δήμο Αγίου Νικολάου, νέα αθλητικά προγράμματα προσφέροντάς στους κατοίκους της πόλης και των δημοτικών διαμερισμάτων περισσότερες δυνατότητες για συστηματική άσκηση και συμμετοχή σε δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Τα οργανωμένα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν απογευματινές ώρες στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (δημοτικά στάδια Αγίου Νικολάου – Νεάπολης, Γήπεδο Αμμούδας, Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου, Δημοτικό Κολυμβητήριο, Γήπεδα Τένις, σχολεία της πόλης, καθώς και σε προσφερόμενους χώρους των δημοτικών κοινοτήτων (Κριτσάς, Ελούντας, Καλού Χωριού, Νεάπολης) υπό την καθοδήγηση έμπειρων γυμναστών.

Τα προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες άσκησης είναι τα εξής :

-Άσκηση ενηλίκων

-Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία

– Παιδί και Αθλητισμός

-Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις

Το κόστος συμμετοχής είναι 20 ευρώ ανά μήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο : 28410 – 89513 ή να στείλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο email του Τμήματος Αθλητισμού : [email protected] .