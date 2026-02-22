Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί ένα ακόμα pijama run στην Ιεράπετρα.

Φορέστε πιτζάμες και ότι άλλο τρελό μπορείτε να σκεφτείτε και ελάτε στο πιο ΚΟΥΖΟΥΛΟ RUN που υπάρχει.