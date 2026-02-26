Μέσα σε ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέσθηκε το πρωί της Τετάρτης της Α΄ Εβδομάδος των Νηστειών, 25 Φεβρουαρίου 2026, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος τέλεσε την πρώτη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής στο παρεκκλήσιο του Οσίου Νίκωνος του «Μετανοείτε», στο ισόγειο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής πόλεως Ιεράπετρας.

Προηγήθηκαν οι ακολουθίες του Μεσονυκτικού, του Όρθρου και των Ωρών, και ακολούθησε ο Αρχιερατικός Εσπερινός και η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ευχήθηκε εγκάρδια καλό και ευλογημένο το ιερό στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής καλή και ευλογημένη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και διένειμε το αντίδωρο στο εκκλησίασμα.

Ἐλαβαν μέρος ο Εφημέριος και προϊστάμενος του ναού Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς. Τα κατανυκτικά τροπάρια έψαλαν ο Πρωτοψάλτης και Δ/ντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως κ. Ιωάννης Αρώνης και o ιεροψάλτης του ναού κ. Αναστάσιος Βασιλειάδης, ενώ εκκλησιάστηκαν αρκετοί πιστοί, πολλοί από τούς οποίους κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.