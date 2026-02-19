Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του επισημαίνει: «Η παρέμβαση που πραγματοποιείται αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Προχωρούμε με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις, με στόχο την προστασία των πολιτών και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των εργασιών, σε διαρκή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έως την πλήρη αποκατάσταση της περιοχής.