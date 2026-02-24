Το απόγευμα της Κυριακής της Τυρινής 22 Φεβρουαρίου 2026 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Α Κατανυκτικού Εσπερινού, του λεγόμενου και Εσπερινού της Συγγνώμης, στον κατάμεστο από πιστούς Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας.

Πριν από την Απόλυση, κατά την εκκλησιαστική τάξη, ο Σεβ. κ. Κύριλλος ανέγνωσε την συγχωρητική ευχή και ακολούθως Ιερός Κλήρος και ο παριστάμενος λαός ζήτησαν συγχώρηση και ασπάσθηκαν τον Τίμιο Σταυρό.

Στη συνέχεια ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος άνοιξε τον φετινό κύκλο των καθιερωμένων ομιλιών κατά τους Κατανυκτικούς Εσπερινούς της Μεγ. Τεσσαρακοστής, αναπτύσσοντας το θέμα <<Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Πορεία προς το Πάσχα>>.

Mε λόγο μεστό και περιεκτικό ο Σεβασμιώτατος μίλησε για την κατ εξοχήν περίοδο νηστείας, εγκρατείας μετανοίας, κατανύξεως, εντατικής προσευχής και πνευματικού αγώνα, υπογραμμιζοντας ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια πρόσκληση από τον Θεό να βαδίσουμε ένα δρόμο που σιγά-σιγά, αφού πρώτα περάσουμε από τον Γολγοθά, οδηγεί σε έναν τόπο φωτός, στην εμπειρία της Αναστάσεως.

Όπως υπογράμμισε, πρώτα από όλα η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι καιρός μετανοίας, δηλ. αλλαγή νου, τρόπου σκέψης και κατεύθυνσης. Είναι περίοδος περισυλλογής, εσωτερικής ειρήνης και ταπεινής καρδίας. Βασικό στοιχείο της είναι η νηστεία, που γυμνάζει τη θέληση μας, συνδυασμένη με έργα αγάπης και έντονη προσευχή και ιδιαίτερες ακολουθίες, αυτές του Μεγ. Αποδείπνου, των Χαιρετισμών, των Κατανυκτικών Εσπερινών και των Προηγιασμένων Θείων Λειτουργιών.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι η Εκκλησία μας βάζει στην αρχή αυτής της πορείας να ζητήσουμε συγχώρηση ο ένας από τον άλλο, καθώς η συγχώρηση είναι το θεμέλιο της ΜεγάληςΤεσσαρακοστής και πράξη ελευθερίας, ενώ η περίοδος αυτή είναι ακόμα και καιρός ελεημοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θεολογική σημασία της Τεσσαρακοστῆς, στη λειτουργική ζωή της περιόδου, στις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ως σταθμοί πορείας, στη νηστεία ως άσκηση της ελευθερίας, που συνδέεται με την προσευχή, την ταπείνωση και τη σιωπή, για την κορύφωση της Μεγάλης Εβδομάδας, και τέλος για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως προσωπική και κοινωνική μεταμόρφωση μέσα από την κοινή πορεία των πιστών, καθώς κσι η χαρσ που γεννιέται από τον αγώνα.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος αφού αναφέρθηκε στη θεραπευτική διάσταση της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, επεσήμανε ότι η πορεία προς το άγιο Πάσχα είναι πορεία από το σκοτάδι στο φως, από τη φθορά στη ζωή, από τον φόβο στην ελπίδα, είναι μια διαρκής πραγματικότητα. Κλείνοντας ευχήθηκε από καρδιάς σε όλους η φετεινή Μ. Τεσσαρακοστή να γίνει αληθινή πορεία από το σκοτάδι στο φως, από την αδιαφορία στην αγάπη, από την ταραχή στην ειρήνη, ώστε το βράδυ τηε Αναστάσεως να μπορούμε να πούμε με όλη μας την ψυχή το Χριστὸς Ανέστη και να το ζούμε ως αλήθεια ζωής.

Στην ακολουθία μετείχε ο Ιερός Κλήρος της περιοχής με επικεφαλής τον Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλο Αρχιμ Αμβρόσιο Σκαρβέλη, ενώ εκκλησιάσθηκαν και παρακολούθησαν την ομιλία ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, και πλήθος ευσεβών χριστιανών της Ιεράπετρας.