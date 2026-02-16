Την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας Αντιπύραρχος κ. Παναγιώτης Αρχαύλης επισκέφθηκε τον Σεβ. Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, προκειμένου υποβάλει τα σέβη του μετά την πρόσφατη ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πολιτική προστασία και την πρόληψη και την αντιμετώπιση κινδύνων πυρκαγιών, ενόψει του προγραμματισμού για τη νέα αντιπυρική περίοδο, με στόχο την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ευχήθηκε εγκάρδια στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη στήριξη της Τοπικής Εκκλησίας στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.