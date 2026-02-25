Το βράδυ της 21ης Φλεβάρη 2026 το μικρό μας σχολείο πραγματοποίησε τη χοροεσπερίδα του με τον τεράστιο καλλιτέχνη Μανώλη Αλεξάκη. Για την εκδήλωση αυτή μόνο περήφανοι

νιώθουμε.

Το πρόγραμμα άνοιξαν οι μαθητές του παραδοσιακού μουσικού συνόλου, τον ήχο και την παρουσία των οποίων επιμελήθηκε ο ίδιος ο Μανώλης Αλεξάκης, μεταλαμπαδεύοντας ένα κομμάτι της εμπειρίας του. Εν συνεχεία, απολαύσαμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με ήχους από τα μαγικά χέρια και την ευγενική ψυχή ενός από τους σπουδαιότερους λυράρηδες όλης της κρητικής παραδοσιακής μουσικής, που μόνο τιμή αποτελεί για το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Λασιθίου.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε προς: •Την οικογένεια ΧΩΡΑΪΤΗ για την υπέροχη φιλοξενία στο κοσμικό κέντρο APOLLON Palace. •Τους φίλους-γονείς που με αγάπη προσέφεραν τόσα αξιόλογα δώρα και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της διοργάνωσης. •Όλους τους εκλεκτούς θαμώνες που επέλεξαν να παραβρεθούν στην παρέα μας και να συνδιασκεδάσουμε, μεταξύ των οποίων η βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης. •Τους χορηγούς επικοινωνίας που αναφέρθηκαν στην εκδήλωσή μας, ιδιαιτέρως την γραφιστική επιχείρηση–τυπογραφείο ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ, την τοπική εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ, τους δημοσιογράφους Άννα Κοκολάκη (ΛΑΤΩ FM), Μαρία Τσαγκαράκη (ΗΧΩ FM) και Θάνο Κορομπύλια (FONIEN GR). •Τον Μανώλη Αλεξάκη και το συγκρότημά του, που αφιλοκερδώς και αφειδώς μας ψυχαγώγησαν, δεχόμενοι χωρίς άλλη σκέψη την πρόσκλησή μας. Χαρακτηριστικά, ο σπουδαίος λυράρης είπε ότι «ευχαρίστως, θα έρθουμε να παίξουμε μουσική για τα παιδιά και για τον τόπο μου!…».

Ευχαριστούμε πολύ όσους τίμησαν με την παρουσία τους αυτή τη βραδιά, που είχε ποιότητα και πραγματική ψυχαγωγία, δημιουργώντας ένα μαγικό κλίμα μυσταγωγίας, το οποίο κράτησε μέχρι πρωίας.

Καλή Σαρακοστή με υγεία!