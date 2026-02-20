Στις εργασίες της 1ης συνεδρίασης του 2026 της Κοινής Συντονιστικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στο Υπουργείο Τουρισμού σε θετικό κλίμα, υπό την προεδρία της νέας Υφυπουργού Τουρισμού κ. Άννας Καραμανλή, μετείχε ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κρήτης ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος (διαδικτυακά), οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος (Πανοσιολ. Αρχιμ. Σπυρίδων Κατραμάδος, Γραμματεύς Συνοδικής Επιτροπής Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Καθηγητής Βασίλειος Τζέρπος, κ. Πολύκαρπος Ευσταθίου), της Διοίκησης του Αγίου Όρους (Οσιολ. Ιερομόναχος Νικόδημος Λαυριώτης, κ. Αρίστος Κασμίρογλου, Υποδιοικητής Αγίου Όρους), των Υπουργείων Πολιτισμού (κ. Ιουλία Παπαγεωργίου), Τουρισμού (κ. Αικατερίνη Κοντουδάκη) και η Πρόεδρος του ΕΟΤ κ. Αγγελική Βαρελά.

Στην εισαγωγική της τοποθέτηση, η κα Άννα Καραμανλή τόνισε ότι στόχος είναι η οργανωμένη και ελκυστική προβολή των προσκυνημάτων και των θρησκευτικών παραδόσεων της Ελλάδας στο διεθνές κοινό, με σεβασμό στον πνευματικό χαρακτήρα τους.

Υπογράμμισε ότι κάθε πρωτοβουλία εξωστρέφειας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των Μητροπόλεων και των μοναστηριών και να υλοποιείται σε συνεργασία με τις κατά τόπους εκκλησιαστικές αρχές.

Η Υφυπουργός επισήμανε ότι το Κοινό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπεγράφη το 2024 με πρωτοβουλία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη αποτελεί τη βάση για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία για την ανάπτυξη και προβολή του Προσκυνηματικού Τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κατατέθηκαν προτάσεις με πρακτικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Μεταξύ άλλων, η κυρία Καραμανλή τόνισε «Θα ήθελα να σας μεταφέρω ότι θεωρώ χρήσιμο να δούμε τον Θρησκευτικό και Προσκυνηματικό Τουρισμό με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά το έργο της Εκκλησίας αλλά και την συντονισμένη προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό».

Στη συνέχεια, συμφωνήθηκε οι προτάσεις που ακούστηκαν και συζητήθηκαν στην Κοινή Επιτροπή να μεταφερθούν στα εκκλησιαστικά κέντρα διοικήσεως, ώστε αφού πάρουν την σχετική έγκριση από αυτά, να ξεκινήσει η άμεση υλοποίηση τους.

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, η κυρία Άννα Καραμανλή, αφού αναγνώρισε τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά της Εκκλησίας στην Ελλάδα για την προβολή και ανάδειξη ιερών μνημείων, προσκυνημάτων και Μονών, μέρος του πολιτιστικού πλούτου της ιστορίας της χώρας μας, τόνισε: «Το Υπουργείο Τουρισμού συνεχίζει, σε στενή συνεργασία με την Εκκλησία και τους συναρμόδιους φορείς, την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς ενδιαφέροντος θρησκευτικού και πνευματικού προορισμού, με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα, την παράδοση και τον πνευματικό πλούτο της χώρας».

Στο πλαίσιο αυτό, η Κοινή Συντονιστική Επιτροπή Προσκυνηματικού Τουρισμού συμφώνησε να επανέλθει το συντομότερο δυνατόν για να εξετάσει την πορεία των προτάσεων.

Με πληροφορίες από την πηγή: www.mintour.gov.gr