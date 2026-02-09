Αργά το απόγευμα της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ανταποκρινόμενος σε ευγενή πρόσκληση της Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομίας «ΙΣΤΟΣ» Ιεράπετρας και περιστοιχούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη και τους Εφημερίους της πόλεως, μετέβη σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλεως, όπου σε εγκάρδια ατμόσφαιρα ευλόγησε τη Βασιλόπιτα του δραστήριου Συλλόγου.

Ο Σεβ. κ. Κύριλλος συνεχάρη την Πρόεδρο κ. Ιωάννα Νταντή και τα Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για τις δράσεις φιλανθρωπίας και βοήθειας προς τους αδύνατους συνανθρώπους μας και ευχήθηκε ευλογημένη χρονιά από τον Κύριο με αγάπη, ανθρωπιά, αλληλεγγύη και περισσότερη αλληλοβοήθεια.

Στη συνέχεια την εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας χαιρέτησαν με θερμούς λόγους ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε. Λασιθίου και εντεταλμένη Πολιτισμού κ. Ελένη Βλάση, και η Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Νταντή, η οποία ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, τον Δήμαρχο, την Περιφερειακή Σύμβουλο και όλους τους εθελοντές συνεργάτες για την παρουσία τους και τη στήριξή τους προς τις δράσεις του Συλλόγου.

Παρέστησαν ακόμα ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ιεράπετρας κ. Φιφίκα Παπαδάκη και πολλά μέλη και φίλοι του Συλλόγου.