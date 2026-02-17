Για 3η συνεχόμενη χρονιά η Ιεράπετρα… φοράει πιτζάμες και βγαίνει να χορέψει!

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 στις 18:30 δίνουμε ραντεβού στον πεζόδρομο της οδού Λακέρδα για την πιο τρελή, πιο κεφάτη και πιο… άνετη αποκριάτικη γιορτή της χρονιάς!

Ο Δήμος Ιεράπετρας, σε συνεργασία με τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο και τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ιεράπετρας, διοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά το πιο ξεχωριστό αποκριάτικο πάρτι της πόλης!

Φοράμε τις πιτζάμες μας, τις παντόφλες μας, τα πιο ευφάνταστα αξεσουάρ μας και ερχόμαστε να γεμίσουμε τους δρόμους με μουσική, χορό και αποκριάτικη διάθεση!