Με ιδιαίτερη χαρά ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλης, δέχθηκε στο γραφείο του την επίσκεψη του Προέδρου της ΚΑΕ ΑΡΗΣ, Χάρη Παπαγεωργίου, καθώς και των μελών της διοικούσας επιτροπής του ΑΟΚ Ιεράπετρας (ΑΟΚΙ) Βαγγέλη Πλεξουσάκη, Γιώργου Παραουλάκη, Μυρτούς Μαρκοπούλου και Δέσποινας Ξομπλαράκη, ενώ στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικόλαος Τζουμάκας.

Ο κ. Παπαγεωργίου βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ιεράπετρα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας του ιστορικού συλλόγου του ΑΡΗ με την ομάδα μπάσκετ της Ιεράπετρας, ΑΟΚΙ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΑΡΗΣ μίλησε για τη θέρμη με την οποία έγινε δεκτός στην Ιεράπετρα και τόνισε τη σημασία του αθλητισμού, ιδιαίτερα για τους νέους. Αναφέρθηκε επίσης στο Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο «Μάρκος Φωνιαδάκης», το οποίο χαρακτήρισε «στολίδι» για την πόλη, επισημαίνοντας ότι με στοχευμένες παρεμβάσεις και συντηρήσεις θα μπορούσε να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις, εκφράζοντας την πρόθεσή του να συμβάλλει σε αυτό.