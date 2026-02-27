Την Τρίτη 17 και 24 Φεβρουαρίου 2026 οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Ιεράπετρας στο πλαίσιο του πρότζεκτ, που έχει αναλάβει το Σχολείο για φέτος με τίτλο «Προϊόντα και Πρακτικές του τόπου μας ως μέρος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα βιωματικό εργαστήριο κεραμικής.

Στο χώρο του σχολείου υποδεχτήκαμε την κ. Κατερίνα Δασενάκη, κεραμίστρια και καλλιτέχνιδα. Αρχικά, μας μίλησε για την τέχνη της κεραμικής και τη σύνδεσή της με τον τόπο μας. Πρόκειται για μια παραδοσιακή τέχνη με μακρά παράδοση, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα από νεότερους κεραμίστες και καλλιτέχνες. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από το ευρύ κοινό προς τα εργαστήρια κεραμικής και τη γνωριμία με τη συγκεκριμένη τέχνη. Η δημοτικότητα της συγκεκριμένης τέχνης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ευκολία χρήσης του πηλού, ο οποίος αποτελεί την πρώτη ύλη επεξεργασίας και είναι ένα προϊόν κολλώδες και εύπλαστο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να πάρει διαφορετικές μορφές και σχηματισμούς. Αφού γίνει η επεξεργασία του πηλού, δοθεί το αντίστοιχο σχήμα και στεγνώσει, χρωματίζεται και τέλος με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού γίνεται το ψήσιμο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν με την καθοδήγηση της κ. Δασενάκη μία κούπα της επιλογής τους. Ακολουθώντας όλα τα βήματα και τις οδηγίες της υπεύθυνης, κατάφεραν να φέρουν εις πέρας όλη τη διαδικασία και να φτιάξουν το δικό τους έργο κεραμικής, ενώ ανέδειξαν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες. Πρώτα σχεδίασαν και δημιούργησαν την κούπα της επιλογής τους, και σε δεύτερο στάδιο, ακολούθησε ο χρωματισμός και η επίστρωση με ειδικό γυαλί. Όλοι και όλες απόλαυσαν τη δράση και την ευκαιρία που τους δόθηκε να φιλοτεχνήσουν και να δημιουργήσουν ένα έργο κεραμικής από το μηδέν και χωρίς καμία προηγούμενη γνώση, ενώ ανυπομονούν να δουν και να παραλάβουν το έργο τους μετά το ψήσιμο.

Οφείλουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Κατερίνα Δασενάκη για την ξεχωριστή εμπειρία που μας προσέφερε, την πολύτιμη καθοδήγησή, τον χρόνο της και τη θετική της διάθεση σε όλη τη διάρκεια της δράσης.

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Ιεράπετρας

Εκ της διευθύνσεως του ΣΔΕ Ιεράπετρας