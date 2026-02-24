Έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Εργοσήμου ΟΓΑ στο νέο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της υλοποίησης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 24/02/2026 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, εμπλουτισμένο με νέες λειτουργικές δυνατότητες.

Μέσα από το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι αμειβόμενοι με εργόσημο ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα:

– Να αποκτούν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί, εξαργυρωθεί, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.

– Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

– Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.