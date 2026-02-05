Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Οροπεδίου Λασιθίου προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες να γιορτάσουν τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο Παπατζιρίτειο Γήπεδο στον Αβρακόντε.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει πέταγμα χαρταετού, μουσικό πρόγραμμα και πλήρες δωρεάν γεύμα με τοπικά προϊόντα, προερχόμενα από ντόπιους παραγωγούς και παρασκευασμένα από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Οροπεδίου.

Σκοπός των διοργανωτών είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των παραγωγών του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και η προβολή της διαχρονικής φιλοξενίας ενός τόπου με ποιοτικά προϊόντα και έντονη πολιτιστική ταυτότητα.

Μέσα από τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο πολιτισμός και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αποτελούν ζωντανό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.