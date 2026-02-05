Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Οροπεδίου Λασιθίου προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες να γιορτάσουν τα Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στο Παπατζιρίτειο Γήπεδο στον Αβρακόντε.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει πέταγμα χαρταετού, μουσικό πρόγραμμα και πλήρες δωρεάν γεύμα με τοπικά προϊόντα, προερχόμενα από ντόπιους παραγωγούς και παρασκευασμένα από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Οροπεδίου.
Σκοπός των διοργανωτών είναι η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και των παραγωγών του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και η προβολή της διαχρονικής φιλοξενίας ενός τόπου με ποιοτικά προϊόντα και έντονη πολιτιστική ταυτότητα.
Μέσα από τέτοιες δράσεις, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποδεικνύει έμπρακτα ότι ο πολιτισμός και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν περιορίζονται μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά αποτελούν ζωντανό στοιχείο της τοπικής κοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Το Οροπέδιο Λασιθίου σας περιμένει να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Καθαρά Δευτέρα!