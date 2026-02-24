Σήμερα στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου κατά την οποία η Δημοτική Αρχή θα λογοδοτήσει για το έργο και την δράση της.

Επίσης στις 15:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Λήψη απόφασης για μετακίνηση υπαλλήλων Δήμου.

2.Έγκριση ετήσιας καταβολής ποσού 300€ σε δικαιούχους αντί για παροχή γάλακτος 1 λίτρου σε ημερήσια βάση για το έτος 2026.

3.Αντικατάσταση μέλους Σχολικού Συμβουλίου.

4.Διαγραφή βρέφους και εγγραφή νέου βρέφους στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Οροπεδίου Λασιθίου.

5.Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή και τη σύνταξη των πάσης φύσεως Αυτοψιών που απαιτούνται επί ακινήτων- δημοτικών και ιδιωτικών- όταν, για διοικητικές ενέργειες απαιτείται συνταχθείσα Αυτοψία -έτος 2026.

6.Λήψη απόφασης για την έγκριση απότμησης- υποβιβασμού πεζοδρομίου επί της επαρχιακής οδού εντός του οικισμού Καμινάκι , βόρεια της κατοικίας του κ. Εμμανουήλ Μαρμακεθιανάκη.