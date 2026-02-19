Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027 ξεκινά φέτος νωρίτερα, καθώς η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος θα γίνει την 1η Μαΐου 2026

Με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαΐου 2026, το πρόγραμμα φέρνει αλλαγές στη μοριοδότηση, τις παροχές και τους δικαιούχους.

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ από τις αρχές Μαΐου αντί για τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση των καταλυμάτων τους μήνες αιχμής (Ιούλιο-Αύγουστο).

Οι πολύτεκνες οικογένειες εισέρχονται πλέον στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ). Με αυξημένη μοριοδότηση, η ΔΥΠΑ στοχεύει στην ουσιαστική ελάφρυνση των οικογενειών με πολλά τέκνα, εξασφαλίζοντας την πρόσβασή τους στις διακοπές ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλέον πλήρως στο πρόγραμμα. Δεν λαμβάνουν μόνο το voucher του κοινωνικού τουρισμού, αλλά εξισώνονται με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την 1 Μαΐου 2026 και θα αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

Η επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους με τον πάροχο, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν (μηδενική ιδιωτική συμμετοχή), ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Βόρειας Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας (εκτός των Σποράδων).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες :