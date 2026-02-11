Στις 20 Φεβρουαρίου 2026 θα κλείσουν τα πρώτα 11 καταστήματα των ΕΛΤΑ από τα 150 που θα τερματίσουν τη λειτουργία τους. Κάποια από αυτά θα αντικατασταθούν από υπηρεσίες ΕΛΤΑ Courier και άλλα θα μεταφερθούν μερικώς σε τοπικά σημεία, όπως μίνι μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει αναλάβει το σχέδιο για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ και σε λίγες μέρες ξεκινά το πρώτο στάδιο της υλοποίησης τους, παρά τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Τα καταστήματα ΕΛΤΑ που θα κλείσουν βρίσκονται σε:

Λεχαινά Ηλείας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Αρχάνες Ηρακλείου

Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Κουφάλια Θεσσαλονίκης

Σοφάδες Καρδίτσας

Νεάπολη Λακωνίας

Σκάλα Λακωνίας

Αλμυρός Μαγνησίας

Στυλίδα Φθιώτιδας

Αλιβέρι Εύβοιας

Η δεύτερη φάση αναστολής λειτουργίας καταστημάτων ΕΛΤΑ θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2026 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2026 όπου τα 150 καταστήματα θα αντικατασταθούν με αντίστοιχο αριθμό, είτε νέων πρακτορείων συνεργατών είτε με κοντινά σημεία εξυπηρέτησης.