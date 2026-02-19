Ευχάριστα τα νέα που έρχονται για το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, φαίνεται πως προχωρούν σημαντικά έργα αιχμής. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου κ. Γεώργιος Αθανασάκης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις.

Ήδη στο χθεσινό μας φύλλο δημοσιεύτηκε η είδηση ότι το ένα από τα τρία σχολεία, που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρνανουτάκη, είναι το Γυμνάσιο-Λύκειο Τζερμιάδου. Συνολικά ο προϋπολογισμός για τα τρία σχολεία αγγίζει το ποσό των 11.047.692 ευρώ. Για τη στατική ενίσχυση και την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου-Λυκείου Τζερμιάδου προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους 2.790.720.

Αποκατάσταση υποδομών

Επιπρόσθετα με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, εντάχθηκε η Πράξη «Βελτίωση και αποκατάσταση υποδομών και δικτύων Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μετά από φυσικές καταστροφές» με κωδικό ΟΠΣ 5227127 στο «Ειδικό Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών υποδομών ΟΤΑ-2021-2025» και στον άξονα προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων».

Πιο αναλυτικά, στα παραδοτέα της εν λόγω πράξης εντάσσονται:

– Το υποέργο 1 «Αποκατάσταση-βελτίωση αγροτικού δρόμου από τον οικισμό Αγίου Κωνσταντίνου έως το Δημοτικό αντλιοστάσιο διυλιστήριο και δεξαμενή ύδρευσης στη θέση Κεφάλα του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».

– Το υποέργο 2 «Αποκατάσταση ζημιών στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Οροπεδίου-Λασιθίου».

Η ημερομηνία λήξης έχει οριστεί ως 31/12/2027 και η ανάληψη της νομικής δέσμευσης όλων των υποέργων της πράξης έως 30/6/2027. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 200.000 και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ.

Μια ακόμη χρηματοδότηση

Επίσης, η Δημοτική Αρχή Οροπεδίου Λασιθίου είχε υποβάλει πρόταση στο Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ», από όπου και εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 800.000 ευρώ.

Ικανοποίηση

Ο Δήμαρχος κ. Αθανασάκης δήλωσε ότι η ένταξη του Γυμνασίου-Λυκείου Τζερμιάδου στο πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον των παιδιών και στη βελτίωση των σχολικών υποδομών του τόπου. Εξήγησε ότι η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή.

Για την ένταξη της πράξης για τη βελτίωση – αποκατάσταση υποδομών και δικτύων μετά από φυσικές καταστροφές, υπογράμμισε πως προβλέπονται να θωρακιστούν βασικές υποδομές εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες για τους δημότες.

«Η δημοτική αρχή θα συνεχίσει με σχέδιο και διεκδίκηση αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας», ανέφερε.

Ευχαριστίες

Ο Δήμαρχος Οροπεδίου ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, τη Διεύθυνση Σχολικών Κτιρίων ΚΤΥΠ, τη διαχειριστική αρχή των προγραμμάτων καθώς και τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζομένους του Δήμου, που με προγραμματισμό και προσπάθεια εξασφάλισαν τις χρηματοδοτήσεις.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ