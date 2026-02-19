Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών, την πρόληψη κινδύνων και τη βελτιστοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, καθώς και στη συνεργασία με τους Δήμους και τις εθελοντικές οργανώσεις.

Παράλληλα υπογραμμίστηκε η σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας και της πρόληψης, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.