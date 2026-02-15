Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο, πραγματοποιήθηκε η τιμητική βράβευση του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για τη συμβολή του στην ανάπτυξη και προώθηση της ποδηλασίας στην Κρήτη.

Την τιμητική διάκριση παρέλαβε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Γεώργιος Αθανασάκης , στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, παρουσία εκπροσώπων της ποδηλατικής κοινότητας, αθλητικών συλλόγων και φορέων από ολόκληρη την Κρήτη και την Ελλάδα!

Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της επιτυχημένης διοργάνωσης του 1ου Διασυλλογικού Αγώνα Ποδηλασίας στο Οροπέδιο Λασιθίου!

Η διοργάνωση του αγώνα αποτέλεσε ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός για το Νομό Λασιθίου αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του Οροπεδίου Λασιθίου να φιλοξενεί διοργανώσεις υψηλού επιπέδου και ενισχύοντας την εξωστρέφεια του τόπου.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της διοργάνωσης διαδραμάτισαν ο ίδιος ο Δημαρχος Γεώργιος Αθανασάκης ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού Manos Perisinakis οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων , οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και οι εθελοντές, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης, συνεργασίας και αγάπης για τον τόπο συνέβαλαν ουσιαστικά στην άρτια διεξαγωγή του αγώνα, αποδεικνύοντας της συνεργασίας τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και της τοπικής ενότητας!

