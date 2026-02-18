EΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Διήμερο με Ανάβαση στο Γιούχτα

Σάββατο & Κυριακή 18–19 Απριλίου

Ο Φυσιολατρικός Ορειβατικός Σύλλογος Σητείας διοργανώνει διήμερη απόδραση στο Ηράκλειο, με ανάβαση στο Ιερό Κορυφής του Γιούχτα, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου.

Πρόγραμμα εκδρομής

Σάββατο 18 Απριλίου

Πρωινή αναχώρηση από Σητεία στις 10:00

Στάση στον Άγιο Νικόλαο για καφέ

Άφιξη στο Ηράκλειο και επίσκεψη στον Κούλε ή σε κάποιο άλλο εμβληματικό σημείο του Ηρακλείου το μεσημέρι.

Τακτοποίηση στα δωμάτια το απόγευμα.

Δείπνο σε εστιατόριο στο Ηράκλειο

Κυριακή 19 Απριλίου

Πρωινή επιβίβαση στα λεωφορεία στις 8:00

Άφιξη στις Αρχάνες

Ανάβαση στο Ιερό Κορυφής του Γιούχτα

Η πεζοπορική διαδρομή που θα ακολουθήσουμε είναι:

Ανεμοσπηλιά – Κορυφή Γιούχτα – Αρχάνες,

μήκους περίπου 8 χλμ και με υψομετρική διαφορά περίπου 500 μ.

Μετά το πέρας της διαδρομής θα γευματίσουμε σε ταβέρνα στις Αρχάνες και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στη Σητεία.

Πιθανή ώρα επιστροφής: 21:00.

Δηλώσεις συμμετοχής – Κόστος

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εκδρομής, παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου, να δηλώσουν συμμετοχή όσο το δυνατόν νωρίτερα στο τηλέφωνο ( 6977669765 ) Γιαλίζη Μαρία.

Για την συμμετοχή στην εκδρομή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για να οριστικοποιήσετε την συμμετοχή σας, απαιτείται προκαταβολή 30 ευρώ, την οποία μπορείτε να καταβάλετε στο Κατάστημα ΟΠΤΙΚΑ ΑΡΑΘΥΜΟΣ.

Κόστος λεωφορείου: 30 € ανά άτομο κατά προσέγγιση (ανάλογα με τις συμμετοχές).

Κόστος διαμονής: περίπου 30 € ανά άτομο, κατά προσέγγιση ( ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων)

Κόστος φαγητού βραδινού και μεσημεριανού και μενού θα ανακοινωθεί.

Σημαντικές επισημάνσεις

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών για το λεωφορείο, η μετακίνηση θα γίνει με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Το κόστος καυσίμων θα καταβάλλεται στον οδηγό.

Αν δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση δωματίων ή προκύψει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, η εκδρομή ενδέχεται να μετατραπεί σε μονοήμερη (αναχώρηση το πρωί και επιστροφή το βράδυ).

Το πρόγραμμα και οι ώρες δύνανται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.