Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου ανάπλασης των κεντρικών οδών της πόλης πραγματοποιείται εκτεταμένης κλίμακας ασφαλτόστρωση με στόχο τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου αστικού περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιορισμοί στάθμευσης και μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των συνεργείων, καθώς και να αποφεύγουν τη στάθμευση στα σημεία όπου θα εκτελούνται εργασίες.