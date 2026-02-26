Η τελετή βράβευσης των αθλητών και των σωματείων για το 2025 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Πολύκεντρο Σητείας. Ο Δήμος τίμησε και φέτος παιδιά κι ενήλικες όχι μόνο για τις επιδόσεις και τις επιτυχίες που σημείωσαν την χρονιά που πέρασε αλλά συνολικά για την προσπάθεια, το ήθος, την επιμονή, την πορεία τους. Την συμβολή τους επίσης στην ανάδειξη του αθλητικού δυναμικού της Σητείας και την προβολή της περιοχής σε παγκρήτιο, πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Ελληνικάκης ο οποίος ήταν και ο πρώτος αθλητής που βραβεύτηκε για την μεγάλη και ιδιαίτερα σημαντική σαραντάχρονη αθλητική διαδρομή του.