Με την έναρξη της περιόδου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, η οποία τοποθετείται κάθε χρόνο περίπου στα μέσα Μαΐου στην Ελλάδα, ξεκίνησε και η δράση της Ομάδας Εθελοντών Προστασίας της Χελώνας καρέτα -καρέτα Σητείας. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται εδώ και 17 χρόνια στην κατεύθυνση ενημέρωσης και προστασίας του απειλούμενου αυτού είδους.

Η Ομάδα της Σητείας πραγματοποίησε πρόσφατα την πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο έναρξης της νέας περιόδου ωοτοκίας. Εκτός από τα σταθερά μέλη παραβρέθηκαν και άλλοι πολίτες που ενημερώθηκαν τόσο για την καρέτα -καρέτα όσο βέβαια και για την δράση της Ομάδας. Υπήρξε συντονισμός και καθορισμός αρμοδιοτήτων με διάχυτο τον ενθουσιασμό όλων για την έναρξη της περιόδου.

Ήδη λοιπόν στην παραλία της Σητείας είναι καθημερινοί πρωινοί περίπατοι – έρευνες των εθελοντών για τον εντοπισμό των χαρακτηριστικών ιχνών θαλάσσιων χελωνών και των φωλιών τους. Ώστε να τοποθετηθεί ακολούθως η κατάλληλη σήμανση για να προστατευτούν όσο το δυνατό οι φωλιές και να εκκολαφθούν περίπου δύο μήνες αργότερα τα χελωνάκια. Να μπορέσουν να φθάσουν στη θάλασσα ακολούθως, να αγωνιστούν για να επιβιώσουν, αφού -ως γνωστόν- μόνο 1 στα 1000 χελωνάκια θα καταφέρει να επιβιώσει για να ενηλικιωθεί!

Όπως ανέφεραν τα μέλη της Ομάδας Εθελοντών της Σητείας Νίκος Μαράκης και Ροδάνθη Κασσωτάκη, η φετινή σεζόν αναμένεται παραγωγική για την περιοχή σε αντίθεση με την περυσινή η οποία δεν ήταν ιδιαίτερα και κατά την οποία δυστυχώς εντοπίστηκαν πολλές φωλιές στην παραλία του Ανάλουκα. Πρόκειται, ως γνωστό, για μια παραλία που είναι συνήθως γεμάτη με απορρίμματα κι ως εκ τούτου δεν κατάφεραν να βγουν ή να καταλήξουν στο νερό τα χελωνάκια. Αντίθετα στην παραλία της Σητείας οι φωλιές ήταν μόλις δύο, κάτι το οποίο οφείλεται σε εμπόδια, που συναντούσαν οι χελώνες στην έξοδο τους- όπως ξαπλώστρες, θαλάσσια στρώματα κλπ., που δεν μαζεύονταν τα βράδια σε κάποια σημεία της παραλίας. Καθώς και στην αλλαγή του θαλάσσιου και παραλιακού περιβάλλοντος, λόγω των έργων που υλοποιούνταν πέρυσι και συνεχίζονται και φέτος βέβαια στην περιοχή. Παράγοντες που συνηγορούν στο να εμποδίζονται ή να ενοχλούνται τα ζώα για να βγουν στην παραλία της Σητείας να γεννήσουν κι αναγκαστικά κατευθύνονται σε άλλες κοντινές παραλίες με τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

Παράκληση

Οι εθελοντές της ομάδας απευθύνουν παράκληση σε όλους τους πολίτες, λουόμενους, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλία -και σε κάθε παραλία- να είναι προσεκτικοί και να βοηθήσουν όλοι. Ώστε η φετινή περίοδος να είναι καλύτερη συμβάλλοντας έτσι στην προστασία, την διατήρηση του ιδιαίτερα σημαντικού και σπάνιου αυτού είδους που η παρουσία του αποτελεί δείκτη καθαρότητας του νερού, της άμμου, προσδίδοντας ιδιαιτερότητα σε έναν τόπο.

Όπως είπαν, η Ομάδα έχει αποστείλει και σχετικό έγγραφο προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας ζητώντας να συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου και των επαγγελματιών, έχοντας λάβει θετική ανταπόκριση.

Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι συνεχίζονται οι επισκέψεις των εθελοντών της Ομάδας σε σχολεία όχι μόνο της Σητείας, αλλά και ευρύτερα του Νομού κι άλλων περιοχών, με σκοπό την ενημέρωση των παιδιών Ακόμα πραγματοποιούνται ενημερωτικές δράσεις στην παραλία της Σητείας. Πρόκειται για μία προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των παιδιών έχοντας αποδώσει καρπούς.

Είναι σημαντικό να υπάρχει αρμονική αλληλεπίδραση του ανθρώπου με την θαλάσσια χελώνα και όλα τα είδη και συνολικά με το περιβάλλον, όπως επισημαίνουν οι εθελοντές.

Η Ομάδα Εθελοντών Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας καρέτα καρέτα Σητείας απευθύνει ανοικτό κάλεσμα σε όποιους επιθυμούν να ενισχύσουν τις προσπάθειες, να πλαισιώσουν την Ομάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6983514966. Σύνθημα της Ομάδας είναι «Όποιος μπορεί, όταν μπορεί, όσο μπορεί»…

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ